Matrimoni, al via le feste dal 15 giugno? Sì ai buffet, no al self-service

Primo Piano del 08 maggio 2021 | 11:50

Matrimoni 2021, le regole sul ricevimento

Sì al buffet, ma servito da personale incaricato

I tavoli distanziati di 2-2,5 metri

Pane servito con le pinze e menu “unico”

Per partecipare: autodichiarazione e misurazione della temperatura

Introdotto il Covid manager

Mascherina anche per gli sposi

Nel protocollo è raccomandato lo svolgimento degli eventi in aree all’aperto

Preferire gli eventi all’esterno. All’interno garantire il ricambio d’aria forzato e naturale

Musicisti distanziati 3 metri dagli ospiti

Ballo consentito solo all’esterno

Bomboniere consegnate dagli sposi

nsieme. E quello più dimenticato. Dopo che, allo stremo e con la cancellazione del 90% del fatturato nel 2020 (che passò da 10 a 1 miliardo di euro, con 850mila lavoratori stagionali che non trovarono occupazione, a causa del protocollo di sicurezza che arrivò in ritardo e la cancellazione dell’85% delle feste),, finalmente qualcosa sembra muoversi. E nel mentreche è stato recepito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome già da fine aprile.. In merito il Cts dovrebbe pronunciarsi il prossimo 15 maggio. Il protocollo parte dal(religiosi e civili) ma: come, ad esempio,),, le mascherine per tutti l’introduzione del Covid manager., escludendo, quindi, la possibilità che siano gli ospiti a servirsi. Nel fare ciò, naturalmente, è previsto, per ospiti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e dell’utilizzo della mascherina.In ogni caso, la distribuzione degli alimenti dovrà. Ciò sarà garantito anche attraverso. Saranno anche valutate misure, come segnaletica a terra, barriere, ecc. per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet.Per quanto riguarda i tavoli, considerando l’ingombro delle sedie e il passaggio del personale di servizio,. Che, dove fosse possibile,I tavoli sono distribuiti e distanziati in modo che le sedute garantiscano il, fatta eccezione per i tavoli composti da persone conviventi. Per conoscerne lo stato di conviventi il gestore ha la facoltà di chiedere eventuale autodichiarazione.Per ridurre il numero del personale di servizio in sala,dell’ospite.(come di solito già si fa)., concordemente alla normativa Haccp già in vigore.e/o altro sistema equipollente, in modo da rendere stabili le postazioni ai tavoli.Come da prassi generale,per presa visione del protocollo anti-contagio della struttura, dovranno confermare il mancato contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti e l’assenza di sintomi influenzali e/o febbre. OvviamentePer garantire agli ospiti un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare durante l’evento, ma anche per controllare in sede che tutto si svolga secondo protocollo e per mantenere l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni nel caso si dovessero verificare delle positività, in modo da favorire il tracciamento,Questa figura,, dovrà essere affiancata da personale di supporto al fine diPer quanto riguarda l’uso della mascherina, il protocollo recepito dalla Conferenza delle Regioni prevede, ovviamente, che(quando non sono seduti al tavolo)). E questo vale anche per gli sposi.Il personale di servizio a contatto con gli ospiti deve utilizzare la mascherina e deve procedere a una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Gli ospiti potranno non indossare la mascherina chirurgica nei casi di allontanamento dal proprio tavolo (recarsi in bagno, al bar, ecc.) a condizione di rispettare il distanziamento interpersonale di 1 metro nel caso di soggetti non conviventi.Anche i fotografi dovranno indossare la mascherina chirurgica qualora debbano avere una distanza interpersonale inferiore a 1 metro dagli invitati (e dagli sposi)., mantenendo aperte, se possibile, porte, finestre e vetrate. Dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna.. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, a impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria., qualora non provvisti di barriere antidroplets in prossimità del microfono. Dovranno indossare la mascherina chirurgica esclusivamente nel caso in cui debbano spostarsi nelle aree comuni interne (recarsi in bagno, al bar, ecc.). Particolare attenzione e/o idoneo presidio monouso dovrà essere impiegato nell’utilizzo del microfono, qualora non di uso strettamente personale. Sono consentiti spettacoli e/o esibizioni artistiche di qualsiasi natura purché possa sempre essere rispettata la distanza interpersonale di un metro.Gli eventi con ballo in spazi interni potranno essere organizzati solo in zona bianca quando il quadro vaccinale ed epidemiologico sarà meno preoccupante. In tal caso dovrà essere garantita all’interno una superficie pro capite pari a 2 metri quadri, potenziando il ricambio d’aria dei locali.Per quanto riguardadopo aver utilizzato igienizzanti per le mani.