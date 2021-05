A Catania, la protesta del wedding: «Fate ripartire le feste di matrimonio in sicurezza»

Pubblicato il 04 maggio 2021 | 14:30

A Catania verrà messo in scena un matrimonio per dimostrare che le feste in sicurezza si possono fare



Appuntamento a Catania il 5 maggio

Matrimonio in piazza, la prova che si può fare in sicurezza

Tutta la filiera si mobilita

Il problema vero è la mancanza di programmazione

Manifestazione nel rispetto delle regole

, che in realtà comprende tutte le cerimonie e gli eventi legati non solo agli sposalizi na anche a lauree, battesimi, prime comunioni, compleanni, diplomi e così via, traina una buona fetta di Pil.. Settore che la pandemia ha messo completamente in ginocchio, con gravissime ripercussioni economiche.Quello che fa ancor più male alla categoria non è solo la chiusura forzata ma il silenzio da parte delle istituzioni . “Riapriamo immediatamente” è il grido di dolore di tutto il comparto del wedding, della ristorazione, delle feste e degli eventi. Questa richiesta precisa e decisa prenderà la forma di, dove si riuniranno tutte le associazioni e i rappresentanti siciliani di categoria.La manifestazione non sarà urlata main piena regola nel cuore del capoluogo etneo. Una simulazione, certamente, ma che testimonierà, con una decina di tavoli sistemati e imbanditi e l’accoglienza di una cinquantina di ospiti, come si possanocosì martoriato e, soprattutto, dimenticato.Gli organizzatori hanno adottato l’hashtag, un motto per far comprendere alle istituzioni che il fronte è unito, compatto e, importante per l’economia dell’isola: saranno infatti presenti operatori della ristorazione, del catering e banqueting, delle location, wedding planner, fotografi, musicisti, animatori, responsabili e lavoratori di hotel, di sale banchetti, noleggiatori, titolari di atelier di abiti da sposa, di auto da cerimonia, di fuochi d’artificio, di bomboniere, fioristi, responsabili del service, di agenzie di viaggio.Tutti rappresentanti di un comparto che, fino ad oggi, non ha, né tantomeno annunci di riapertura. Ed è invece un comparto che proprio di programmazione necessita per poter svolgere le proprie attività e per dare una risposta alla propria clientela. Un banchetto di matrimonio o di una laurea non si organizzano da un giorno all’altro.La manifestazione, tengono a precisare gli organizzatori, sarà forte ma pacifica e tutti i manifestanti saranno tenuti a rispettare le disposizioni governative anti-Covid , il distanziamento di 1 metro e indossare le mascherine.