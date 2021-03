Metro al fianco dei ristoratori: Il Governo riconosca il ruolo chiave del settore

Pubblicato il 13 marzo 2021 | 17:24

Metro Italia e Apci preoccupati per i ristoratori

Servono risposte concrete e aiuti

Metro: delivery e take away non bastano

Apci: No a ulteriori penalizzazioni

Fipe: Subito indennizzi adeguati

Le richieste alle istituzioni

ltro giro, altre restrizioni . Purtroppo la morsa delcontinua a stringere. E nel mezzo ci sono i. Con l’Italia di nuovo mezza(solo la Sardegna è bianca) costringe i gestori a lavorare solo cone ile a sperare neidelIn questo contestoesprimono la propria preoccupazione per le nuove misure restrittive e scendono in campo per fare in modo che al settore vengano riconosciuti dei, non solo come motore dell’economia del Paese ma anche come strumento alla lotta al Covid, di fatto prevenendo gli assembramenti Dopo un anno di sacrifici e di impegno dei ristoratori per mettere ai propri locali, ora è, infatti, forte l’esigenza di risposte risolutive. Sussiste la necessità di porre l’attenzione sulledi queste chiusure che non solo mettono a rischio la stessa sopravvivenza delle singole imprese ma avranno in un futuro prossimo un pericoloso effetto domino sull’intera«In qualità di partner dei professionisti della, noi di Metro Italia vogliamo sensibilizzare le istituzioni sul grave ulteriore impatto che queste misure avranno sul comparto - dichiara, amministratore delegato Metro Italia - In questi mesi così duri, la nostra azienda ha supportato i professionisti della ristorazione a sviluppare modalità dialternative, come asporto e food delivery. Questo però, da solo, non è sufficiente per la sostenibilità del mercato deifuori casa. Crediamo pertanto che, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza necessarie, almeno nelle zone gialle, il servizio al tavolo nei giorni feriali debba essere garantito, in quanto anche servizio di pubblica utilità».«Lavoriamo da sempre con tutti gli attori dellacommenta, direttore generale di Apci - per creare un circolo virtuoso per i nostri associati e per l’intero comparto. Questi dodici mesi sono stati molto faticosi e hanno visto cuochi e ristoratori adeguarsi alle varie soluzioni proposte, cercando sempre di trovare soluzioni in tutela della clientela. Questo percorso di cambiamento e di rinnovamento non va assolutamente penalizzato, ma anzi va sostenuto e supportato. Per chi ha lavorato con serietà in questi mesi non ci vogliono ulteriori».«L’ulteriore stretta per combattere la diffusione delrappresenta un duro colpo a un comparto martoriato come pochi altri dalla tremenda crisi che sembra non finire mai. - aggiunge, vicepresidente di Fipe-Confcommercio, Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi - Di fatto, l’assenza di regioni gialle ci impedisce di lavorare se non attraverso, che tuttavia non potranno compensare le spaventose perdite di fatturato che ancora una volta dovremo registrare. Ci auguriamo, almeno, che a fronte dell’ennesimo sacrificio che ci viene richiesto si inizi a ragionare in maniera concreta suadeguati e tempestivi e sulle modalità di riapertura che, prima o poi, dovrà arrivare».Metro Italia e Apci, infatti, ritengono fondamentale che le istituzioni: