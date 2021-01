Nelle Marche, culla dell'iniziativa #ioapro, ma i ristoratori sono tiepidi sulla protesta: «Rischioso andare contro la legge»

Primo Piano del 14 gennaio 2021 | 12:37

Ristoratori scettici sulle proteste

Lorenzo Bravi ha già aperto ed è stato multato: «Ma non mi fermo»



Lorenzo Bravi

Sbicca: Se saremo in zona arancione, aderisco

Luca Sbicca

Sanchioni non ha dubbi: Aderire, solo così possiamo sperare in qualcosa

Paolo Sanchioni

C'è chi ancora spera in un Dpcm morbido

Alessandro Coppari del ristorante Mezzometro di Senigallia e Jesi (An)

Alessandro Coppari

Ristorante Erard: #ioapro non è la soluzione

Pasquale Russo

Lucia Natali

he Show must go on. Così recitava un film, ma in questo momento storico per l’e per il mondo, una categoria tra le più in crisi sembra urlarlo a grande voce. Questi sono ie i proprietari deiche da febbraio 2020 sono stati costretti a chiusure,saltuarie, investimenti in dispositivi di protezione con l’illusione che tutto si risolvesse di lì a poco e poi ancora reinventarsi cono domicilio pur di lavorare e tirare avanti.Dopo quasi un anno nulla è cambiato anzi, ilminaccia ancora restrizioni e poche sovvenzioni a chi con il guadagno di una serata ci mantiene unaintera o chi aveva investito tutto, da anni, in quella attività. È così che da qualche giorno la tendenza sui maggiori social è, ossia un’iniziativa promossa da più ristoratori che vogliono dire basta a questa chiusura forzata e provare a riaprire appunto anche il 15 gennaio a cena.Seppur controsi sta muovendo anche un team di avvocati per garantire un ricorso collettivo conseguente alle multe che verranno fatte nella serata di venerdì. L'embrione dell'iniziativa è stato fecondato a, ma è nelleche l'idea stessa è nata grazie alla spinta di Umbero Carriera. Ma i colleghi e conterranei, cosa ne pensano? Vale la pena rischiare multe e chiusure per una protesta?de Il Boccale D’Oro a Cingoli (Mc) è salito già alla ribalta della stampa soprattutto locale perchè ha scelto di sua iniziativa di farsi beffe dei decreti e tenere aperto il ristorante. I controlli delle forze dell'ordine però sono arrivati e hanno inflitto 5 giorni die 400 euro dipecuniaria. Bravi però non si è arreso: «Parallelamente al mio ristorante porto avanti un'altra attività con il mio, e non mi sembra che ci siano delle restrizioni in merito quindi se vogliono farmi arrivare a bordo piscina vi garantisco che non ci riusciranno, se affogo lo farò da solo e nell'acqua alta».Sentito da Italia a Tavola sull' iniziativa #ioapro , ha risposto: «In un primo momento ero intenzionato a aderire, poi sinceramente mi sono ricreduto e non credo valga la penadi stare aperti a cena per fare 40-50€. La situazione che stiamo attraversando è veramente, credo anche che delle multinazionali stiano mettendo le mani su cose molte più grandi di noi e credo che ci siano dei. Non mi sento parte delperché sicuramente venerdì sera ci sarà uno dei movimenti statali mai visti prima in termini di controlli. Parecchi riapriranno, ci sarà sicuramente tanta gente/clienti, ma per cosa? Per ingrassare fondamentalmente le tasche dello. Pensiamo a 280€ di multa in forma ridotta per tutte le persone che ci sono, e facciamo un calcolo… Poi c’è anche un altro fatto, uscirà il nuovovenerdì sera, quindi noi compriamo dai fornitori perché crediamo di, in realtà si spenderà molti soldi per questo senza alcuna certezza e io personalmente i fornitori li pago subito. Io a questo punto il mio futuro lo gestisco a modo mio perché non ci si può più fidare di nessuno».L'attesa del Dpcm di venerdì sera tiene in scacco i, combattuti tra la voglia di farsi sentire e il timore di doverci rimettere altri soldi, fama e reputazione personale. La pensa così anchede La Taverna di Bartolo a Sassoferrato (An): «Vedrò il da farsi dopo il Dpcm di venerdì. A me non sono arrivati gli aiutidallo Stato, quindi se saremo in zona gialla resterò aperto ama se dovessimo entrare nella fascia della zona arancione aprirò anche a cena aderendo all’iniziativa di #ioapro1501. Ho passato un’con ottimi ricavi ma ad oggi sono purtroppo terminati; l’, le utenze i fornitori vanno pagati e a me è rimasto pochissimo se non nulla».«Ripeto - prosegue - non avendo ricevuto gli aiuti dello Stato la situazione per quanto mi riguarda non è delle migliori ma non perdo l’. Infatti, da Luglio ho già cambiato e ristudiato ben tre. I prodotti che utilizzo per i miei piatti sono tutti del territorio marchigiano, apparte la carne che seleziono quella più pregiata estera. Per dirtene alcuni proporrò le Pincinelle (con farina lavorata a pietra),, animelle e mentuccia oppure le Crestagliate, un tipo di pasta simile al maltagliato ma fatta con farina di polenta, oppure nei mieiuso uno zafferano locale della zona di Sassoferrato che rivisito a modo mio. La mia cucina è di base classica ma certamente rivisitata».Altri invece proprio non hanno dubbi e scommettono su questa iniziativa di protesta per smuovere le acque equanto fino ad ora non è stato concesso. Come Paolo Sanchioni, private chef marchigiano, di adozione mantovana: «Sono sicuramente a favore di questa protesta, non è possibile che ad oggi ancora non si abbia una situazione chiara di quello che si può e non si può fare. I mieisono allo stremo. Io sono fermo da mesi. Anche in questa occasione della protesta lenon sono chiare. Quindi, è probabile che a voce parecchi aderiscano ma poi concretamente saranno aperti in pochi. Senza unadi massa non si va da nessuna parte».Non tutti però hanno perso la speranza, qualcuno comecrede ancora che la politica porgerà la mano ai ristoratori: «Non lo avevo preso in considerazione - ammette - potrebbe essere un primo approccio ma di fatto sonoche ci dovranno far aprire. La questione a livello imprenditoriale è sempre ad personam. In tempo di crisi solitamente ci sono delle svolte. Noi abbiamo sempre lavorato per targettizzate la clientela. Certamente non c’è l’incasso dello scorso anno ma ritengo che Il lavoro che stiamo facendo sia ottimo. Continuiamo cone stiamo sviluppando anche una app. La questione fornitori è una questione a cascata. È tutta la filiera che ne risente come, ad esempio, anche la scuola. Noi abbiamo rispettato tutti gli accordi. Certo anche che siamo stati costretti a ridurli. Inoltre C’è una consapevolezza in più sugli, è tutto più ponderato in. L’estate la vedo non come la scorsa in cui non c’erano regole chiare, spero che quest’anno sia tutto più controllato e organizzato».Altri ristoranti invece non hanno nessuna speranza, comedel Ristorante Erard di Montecarotto (An): «Noi come ristorante non aderiamo all'iniziativa, e rimarremmodato che non abbiamo neanche riaperto anche se siamo in, è un movimento comprensibile sotto tutti i punti di vista anche e soprattutto per la difficile situazione economica che stiamo vivendo come categoria penalizzata dalla, ma crediamo anche che non sia la miglior via d'uscita a tutta questa situazione, cioè non è andare contro le leggi che si risolvono i problemi. Siamo comunque vicini ai nostriche parteciperanno all'iniziativa».D'accordo anchedell'Osteria San Biagio di Fabriano (An): «Come Osteria San Biagio non parteciperemo alla protesta del 15 gennaio perché ci sembra un'azione pocoin un momento come questo. Lavoriamo in un settore che è in enormi difficoltà da quasi un anno, ma come noi anche altri settori, non siamo né il fanalino di coda né un caprio espiatorio: ilfondamentale a nostro avviso non è poter tornare a lavorare adesso, ma superare questa crisi sanitaria mondiale. Ogni(sia che operi nella ristorazione che in altri ambiti) ha necessità di lavorare con una certa progettualità e se questo non è possibile si ha bisogno della certezza di; il mondo della ristorazione in particolare è una filiera, non finisce una volta chiuse le porte del, ma coinvolge tantissime persone e tanti altri settori. Protestare facendo muro a muro però è un po' come guardare solo al proprio e molto limitatamente, e in questa emergenza globale non può bastare questo tipo di visione».«Non è riaprendo forzatamente - chiude - che si creano le basi per una soluzioneo economica. Abbiamo tutti paura di non poter esserci un domani, ma se vogliamo quantomeno sperare che ci sia questo domani dovremmo avere una visione un pochino più lungimirante di quello che ci sta accadendo».