Aperture illecite o altre trattative? [Ristoratori divisi sulle proteste contro il Governo]

Spaccatura tra i ristoratori

#ioapro: Ristoranti aperti nel rispetto dei protocolli, ma contro il Decreto

Umberto Carriera

Fipe: Disperazione comprensibile, ma manifestazione dannosa

Roberto Calugi e Aldo Cursano

Gaetano Callà e Gianni Indino

Da Tni un flash mob parallelo

Un incontro anche con i Prefetti

elle zone rossechiusi, in quelle arancioni pure, nelle giallee sala potrebbero riaprire, ma il giallo ora non è più così giallo e quindi asi deve chiudere e nei weekend anche perché si torna arancioni. E, come se non bastasse, stop all’per i bar dalle 18. Insomma chiusure, chiusure e ancora chiusure. Ma c’è chi non ne può più e allora si tappa le orecchie e spalanca le porte dei propri locali alla faccia dei decreti.Sono idi tutta Italia che hanno risposto all’hashtaglanciato su Facebook dal ristoratore marchigiano Umberto Carriera che tra Pesaro e Fano è titolare di sei ristoranti della catena Carriera’s group. Il progetto prevede di riaprire i locali a partire da venerdì 15 gennaio e di proseguire ad oltranza. Molti i ristoratori che hanno garantito l’, ma da parte delle associazioni di categoria (in testa) sono subito arrivati messaggi volti a placare questache rischia di vanificare tutti gli sforzi istituzionali che si stanno mettendo in campo per convincere ila tornare sui suoi passi.L’iniziativa #ioapro ha cavalcato quella originaria lanciata invece a Cagliari, da, proprietario del pub Red Fox che in un postdi inizio gennaio diceva: "Non spengo più la mia insegna, io apro . La nostra è una protesta pacifica volta a dimostrare il nostro senso di responsabilità e la nostra capacità di rispettare e far rispettare le regole di prevenzione del Covid-19".A Italia a Tavola ha confermato: «Il nostro è un grido d’aiuto per far capire quello che stiamo passando, abbiamo lanciato questa iniziativa che ora è passata nelle mandi di Umberto Carriera e altri ristoratori i quali stanno facendo un gran lavoro per raccogliere adesioni».E le adesioni non mancano. Essendo un’iniziativa, poco ufficiale e basata molto sulla pancia e sulle iniziative personali i numeri non ci sono, ma a giudicare dalla bacheca ufficiale dell’eventosaranno in tantissimi, almeno a parola. Poi, come qualche utente nei commenti ha giustamente sottolineato, bisognerà vedere davvero se iapriranno contro la legge.L’Art. 3 del DL Ponte replica, in sostanza, la struttura sanzionatoria dei precedenti Dpcm. Ne deriva che le violazioni delle misure restrittive imposte potranno esser punite:- con una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, suscettibile di essere applicata sia agli esercenti che ai consumatori;- per quanto riguarda le categorie rappresentate, con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni;- eventuale configurazione a carico dei trasgressori di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p.Gli “organizzatori” hanno pensato anche a questo però perché nel “pacchetto” offrono l’gratuita qualora nel corso dell’apertura dovessero avvenire dei controlli e scattare le sanzioni. Assistenza che sarà garantita anche ai clienti i quali potrebbero essere passibili di. Ma arriveranno dei clienti a sfidare la legge?«Noi crediamo di sì - ha spiegato, segretario dello staff di Umberto Carriera - stiamo ricevendo molti messaggi di sostegno e di partecipazione anche da famiglie che hanno promesso di andare al ristorante. E tanti sono i ristoratori che ci hanno garantito l’apertura. Come ci comporteremo? Rispettando la, ma non il decreto e quindi apriremo nel pieno rispetto della tutela della salute dei ristoratori e dei clienti, tra, mascherine, numero massimo di commensali al tavolo, sanificazione e chiusura entro le 22 per il».Pronto l’altolà di Fipe-Federazione italiana pubblici esercizi che si è dissociata da questa iniziativa . «La- ha detto il direttore- è comprensibile, ma manifestare così è sbagliato perché espone a sanzioni pecuniarie e penali i ristoratori e i clienti. E poi il rischio è che così la curva dei contagi si rialzi e questo sarà evidentementeperché chi aderisce sarà responsabile di altre restrizioni; è la scusa più banale che il Governo sta adottando e che rischia di farci chiudere fino a maggio. Io dico che l’attività diè una cosa seria, non si fa urlando e non si conquistano facilmente consensi, mi verrebbe da chiedere dove erano tutti questi ristoratori esperti di associazionismo prima del virus…».Contrario anche il parere del vicepresidente Fipe,: «Siamo una federazione storica per cui abbiamo un grande senso di responsabilità in questo periodo- ha detto a Italia a Tavola il vicepresidente, Aldo Cursano - e mai indurremo i nostri soci e colleghi a percorrere stradeda un punto di vista di multe, ma anche di rischio penale e di chiusura dell’attività. Con iniziative simili si va a sfidare il tema dellapubblica e quindi dei nostri clienti che sono il nostro bene più prezioso. Detto questo, è chiaro che manifestazioni così sono il simbolo di una situazione che è rispecchia la disperazione di imprenditori senza prospettive. La necessità tuttavia di rimanere nella legge è anche dettata dal fatto che rischiamo di diventare vittime di, verremmo additati come untori e l’idea strumentalizzata per giustificare le restrizioni del Governo».In un comunicato stampa ufficiale anche il presidente di Confcommercio Rimini,ha tenuto a esprimere il suo dissenso: “Continueremo a lavorare per i settori messi in ginocchio dalle conseguenze della, continueremo a cercare soluzioni, a chiedere ristori a fondo perduto, moratorie e dilazioni sulle imposte, anche quelle legate alle utenze, e un efficace accesso al credito che non venga condizionato dalla. Continueremo a pressare il Governo affinché abbandoni il balletto dell’incertezza che logora oltremodo le imprese e ponga in essere misure coerenti, strutturali e di ampio respiro anche in vista della distribuzione dei fondi del Recovery Plan. Ilci dice che per evitare un’ulteriore propagazione del contagio da Covid-19 bisogna rispettare le regole: io non sono un virologo e posso solo accettare quel che dice la. Le proteste, se fatte nel rispetto degli altri, sono legittime, ma attenzione a chi dice che non possono portare a sanzioni”.“Non abbiamo iniziato adesso, abbiamo lavorato fin dal primo giorno diormai un anno fa - dice, presidente di Fipe della provincia di Rimini e consigliere nazionale -, anche ottenendo risultati, magari non sufficienti ma comunque fondamentali, come i vari, che di certo non sarebbero arrivati senza un’azione coordinata e pressante di tutto il sistema associativo e non solo. Il presidente Fipe,, insieme aidei lavoratori, sarà al tavolo del ministro dello Sviluppo Economico, Patuanelli per elaborare insieme un piano organico di interventi per imprese e lavoratori dei pubblici esercizi, anche con l’obiettivo di programmare una veloce riapertura in sicurezza dei, garantendo anche il servizio di cena."Purtroppo - ha chiuso - è innegabile: circa il 40% dell’intero fatturato annuo del settore pubblici esercizi è andato in fumo ed è normale essere arrabbiati con chi impone le restrizioni, ma invito tutti alla ragionevolezza perché farsi guidare dalla rabbia porta solo problemi, perché ogni decisione magari presa in buonafede rischia di diventare un boomerang e di essere strumentalizzata per fini che nulla hanno a che fare con l’impresa”.Ancheha voluto prendere posizione sull’idea. Il portavoceha fatto un appello ai ristoratori di #ioapro: «Il momento è drammatico, ma non agite di pancia. Manifestazioni sempre nelle regole».Ecco perché ha indetto unparallelo che si svolgerà venerdì all’ora di cena e si intitolerà “#Ioaprosoloinsicurezza. Dietro lo slogan “Perché a pranzo sì e a cena no?”, venerdì dalle 20 alle 22, gli imprenditori riuniti del collettivo Tni, rappresentante 40mila aziende italiane del mondo(bar, ristoranti, alberghi), simuleranno un'apertura serale con luci e musica accesa, la sala allestita e titolari e dipendenti e clienti presenti a pranzo, che si siederanno allo stesso tavolo, rispettando il distanziamento senza somministrazione, per dimostrare che ilnon ha orario e che se si può pranzare, rispettando tutti i protocolli, si può anche cenare.Intanto giovedì 14 gennaio, gli imprenditori delle città che con Tni nei giorni scorsi hanno voluto inviare una lettera di allarme ai rispettivi Prefetti e al Governo, saranno ricevuti dagli stessi Prefetti per un confronto. in tutte le città italiane che hanno aderito, i rappresentanti saranno ricevuti dai P«Ci stanno uccidendo - sottolinea, presidente onorario RistoItalia e membro onorario di Tutela Nazionale Imprese - i ristoratori sono in ginocchio, tanti nostrisono in attesa della cassa integrazione e il decreto ristori è solo una mancetta. Siamo tutti vittime di scelte insensate: il virus non ha orari, arriva quando vuole arrivare. In, Giappone e altri Paesi hanno messo a disposizione centinaia e centinaia di miliardi sotto forma di aiuti mentre ilitaliano va alla guerra con cavalli a dondolo e pistole a schizzo. Sono molto deluso da questa situazione».«Ci troviamo in zona, ma vogliamo anche noi partecipare all’azioneper ribadire che i nostri locali sono sicuri - aggiunge, presidente di Veneto Imprese Unite - venerdì sera tutti iveneti, insieme a quelli di tutta Italia, accenderanno musica e luci, apparecchieranno i tavoli e faranno sedere i propri. Questo per dire che sono molto più sicuri i nostri spazi rispetto alle case, dove si continuano a ospitare incontri e cene senza rispettare assolutamente le regole».