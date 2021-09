Obbligo green pass per tutti i lavoratori da metà ottobre. Nodo controlli nelle aziende private

Il green pass verrà esteso a tutti i lavoratori. La linea è definitivamente tracciata. Dopo il confronto con le Regioni, il Governo si appresta a varare un nuovo decreto per estendere l'obbligo della certificazione verde a chi opera in ristoranti, bar, cinema, mezzi di trasporto pubblici, Pubblica Amministrazione e aziende private. L'appuntamento per la prima bozza del decreto è per il 16 settembre quando sarà convocato il Consiglio dei ministri che dovrà mettere il sigillo sull'operazione già avviata per gli esterni di scuole e Rsa impegnati nel servizio mensa. Per tutti gli altri, a partire da quelle attività in cui il green pass è già richiesto ai clienti per l'accesso ai locali e per quelle a più stretto contatto con il pubblico, la data X potrebbe essere il 10 o 15 ottobre. Un lasso di tempo considerato congruo per lasciare l'agio alle diverse categorie di lavoratori di mettersi in regola con l'eventuale vaccinazione. Chi non sarà in regola, infatti, rischia una sanzione da 400 a mille euro. Anche se sui controlli è già un rebus con i medici competenti che si sfilano.

Green pass per tutti i lavoratori dal 10-15 ottobre?

Per il Consiglio dei ministri del 16 settembre si prepara il nuovo decreto

Dopo il Consiglio dei ministri del 9 settembre, che ha licenziato il decreto per scuole e Rsa, il Governo proseguirà nell'estensione della certificazione verde per altre categorie di lavoratori. Un progetto ribadito anche dal ministro allo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti: «Estendere il green pass a tutti i lavoratori è un’ipotesi in discussione. L’esigenza delle aziende è di avere la sicurezza per chi opera nei reparti». Detto diversamente, per l'allargamento dell'obbligo di green pass «si andrà verso un’estensione senza discriminare nessuno». L'obiettivo è quello di tenere assieme, in uno stesso decreto, sia le aziende pubbliche che quelle private, come annunciato anche dalla ministra agli Affari regionali, Mariastella Gelmini: «Si va verso l'obbligo del certificato verde non solo per i lavoratori del pubblico impiego ma anche per quelli del settore privato». Il nuovo testo dovrebbe essere presentato al Cdm del 16 settembre, preceduto da una cabina di regia ad hoc. L'idea, come detto, è quella di indicare nel 10 ottobre (o al massimo il 15) la data dalla quale far scattare l'obbligo per datori di lavoro e lavoratori di altri comparti (oltre a prof e personale scolastico e universitario) così da allineare la data a quella dell'entrata in vigore dell'obbligo di vaccinazione per gli operatori (dagli esterni agli amministrativi) delle residenze per anziani.

Estensione del green pass per evitare l'aumento dei contagi e far ripartire la campagna vaccinale

Oltre questa data, infatti, c'è il rischio che la curva dei contagi possa tornare a aumentare per effetto dell'autunno (che ci spinge a passare sempre più ore in spazi chiusi), della circolazione della variante Delta (ormai ampiamente maggioritaria nei nuovi contagi in Italia) e della ripresa post-estiva (dal 13 settembre sono ufficialmente ricominciate le lezioni in presenza per gli studenti). Per mettersi al riparo da tutto ciò, l'idea è quella di rinvigorire la campagna vaccinale e raggiungere il 90% di copertura. Da pochi giorni il nostro Paese ha superato quota 80 milioni di somministrazioni e dal 20 settembre si inizierà a inoculare la terza dose ai soggetti fragili. Ma il numero di prime dosi è calato notevolmente passando dalle 507mila del 4 giugno alle 46.295 del 12 settembre (con il picco minimo di 28.241 prime somministrazioni registrato il 15 agosto) mentre resistono ancora 10 milioni di cittadini che non si sono sottoposti all'iniezione. Numeri che il Governo punta a migliorare mantenendo un approccio lineare nonostante i vari ricorsi dalle categorie lavorative. L'ultimo, in ordine di tempo, è quello respinto dal Tar della Sardegna su istanza di 173 medici, infermieri e personale ospedaliero che avevano fatto ricorso contro la sospensione dal lavoro senza stipendio fino a dicembre in quanto non vaccinati (come impone invece la legge).

La Pubblica Amministrazione torna in presenza. Certificazione verde anche nelle partecipate

Insomma, l'Esecutivo vuole dare l'ultima spinta sull'acceleratore della lotta al Covid e allontanare lo spettro di altre chiusure sperando di non dover ricorrere all'imposizione dell'obbligo vaccinale (considerato come extrema ratio nel caso in cui si faticasse a raggiungere l'immunità di gregge desiderata). E per farlo punta ad utilizzare lo strumento del green pass. Come suggerito dal ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta: più si richiede il green pass, più chi non si è vaccinato sarà costretto a pagare per i tamponi. Una soluzione insostenibile per molti a lungo andare. «Bisogna aumentare agli opportunisti il costo della non vaccinazione, aumentando il costo si riduce lo zoccolo dei non vaccinati e si riduce la circolazione del virus. Il green pass ha l'obiettivo di schiacciare gli opportunisti ai minimi livelli di non influenza sulla velocità di circolazione del virus. Ci stiamo arrivando», ha affermato il ministro.

Il tutto mentre la PA si prepara a ritornare alla scrivania e dietro agli sportelli dopo una stagione di smart working coatto (che comunque rimarrà per una soglia del 15% dei dipendenti pubblici). E per farlo i dipendenti dello Stato e delle partecipate saranno costretti a presentare la certificazione verde. Fra il personale coinvolti ci sarà quello dell'Agenzia del Demanio, delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli, le Autorità indipendenti (Anac, Agcom, Garante per i dati personali, ecc.) gli enti pubblici, culturali, previdenziali, le Federazioni sportive.

L'allargamento del green pass a titolari e lavoratori di bar e ristoranti rispecchia l'obbligo già imposto ai clienti

Bar e ristoranti, dall'obbligo per i clienti a quello per titolari e lavoratori

L'altra macrocategoria di personale che sarà sottoposto all'obbligo di green pass è quello dei pubblici esercizi. Là dove è già richiesto il green pass ai clienti, ora sarà esteso anche a titolari e lavoratori. Una misura che riguarda bar, ristoranti, pizzerie, palestre, musei, cinema, piscine, ecc (anche i supermercati?). Una reciprocità più volte invocata anche da Italia a Tavola e sostenuta anche dalle categorie datoriali come Fipe-Confcommercio: «La priorità per noi è non chiudere di nuovo. Anche perché il rischio c’è visto che il rischio sanitario non è azzerato. Noi siamo per l’uso progressivo del green pass: l’utilizzo del certificato verde va allargato in automatico nelle regioni dove il rischio aumenta. Il diritto individuale a scegliere se vaccinarsi o no non può pregiudicare il diritto di tutti alla salute. E, perché no, anche ad avere qualche sicurezza in più sulle prospettive del bilancio familiare di ciascuno», ha affermato il presidente Lino Stoppani.

Su questo fronte, una buona nuova arriva anche dalla Conferenza Stato-Regioni del 14 settembre. Il rappresentate degli enti locali, Massimiliano Fedriga ha chiesto che oltre all'estensione del green pass vengano considerate anche delle modifiche alle norme in vigore per non far scattare la chiusura dei locali pubblici in zona arancione: «I cittadini e le imprese hanno bisogno di certezze».

Dopo navi, treni e aerei a lunga percorrenza tocca anche al trasporto pubblico locale

Sempre nell'ottica della reciprocità, il green pass sarà esteso anche ai conducenti dei mezzi di trasporto il cui utilizzo, dall'1 settembre, è sottoposto all'obbligo di certificazione verde. Si tratta dei trasporti a lunga percorrenza: treni ad alta velocità, voli nazionali, autobus che percorrono lunghe distanze, navi e traghetti. A questi dovrebbere aggiungersi anche i conducenti del trasporto pubblico locale, come tram e metropolitane, e dei taxi.

Nelle aziende private c'è già il rebus sui controlli

Più complicata è la partita che riguarda le aziende private tout court. Tema spinoso che ha già messo in rotta di collisione i rappresentanti datoriali e quelli dei lavoratori come ha dimostrato il dibattito tra Carlo Bonomi di Confindustria e i vari esponenti sindacali, a partire da Maurizio Landini (Cigl). Qui il Governo è chiamato a trovare una sintesi. E il primo round è fissato per il 15 settembre, quando Mario Draghi incontrerà i sindacati. Anche perché, nel frattempo, si sommano i punti interrogativi alla voce "controlli". «Non tocca a noi controllare il green pass. E non chiedeteci di fornire alle aziende dati sul numero dei dipendenti con il vaccino o con il green pass», affermano dall'Anma, l'associazione di categoria dei medici aziendali. Il motivo? Secondo l'Anma il green pass «non è un documento sanitario, può essere verificato esclusivamente dai soggetti indicati nella norma, tra i quali non è compreso il medico competente». Criticità che potrebbero spingere il Governo a prendersi maggior tempo di riflessione e accentuare la gradualità con cui ha intenzione di estendere l'obbligo di green pass. In tal caso, per i dipendenti delle aziende private si scriverà un nuovo decreto ad hoc. Nel caso potrebbe spettare al titolare dell'azienda o a un suo delegato controllare il green pass (così come avviene oggi per le scuole e i clienti dei ristoranti). E chi ne è sprovvisto rischia la sospensione dal lavoro (ma non il licenziamento).