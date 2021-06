Ora si cerca un compromesso: Tavolo per 4 solo al chiuso in zona bianca?

Pubblicato il 02 giugno 2021 | 17:41

M

ecoledì 3 giugno potrebbe essere la giornata in cuiuna volta per tutte, sulla questione delin questa fase. L'ennesima restrizione imposta dal ministero della Sanità ( si resta fermi a 4 persone al chiuso o all'aperto, in zona bianca come gialla ) non è piaciuta alle Regioni e al centra-destrache hanno chiesto un tavolo tecnico proprio sulla questione del limite delle quattro persone sedute al tavolo di bar e ristoranti nelle zone bianche. E in efftti sembra solo un grande pasticcio, visto che nelle indicazioni dei tecnici non si parlava di limiti... che pure sono sempre stati tanti e precisi per i pubblici esercizi.e, viene spiegato, molto probabilmente si arriverà a unmantenendo il l. Il limite, secondo l’interpretazione del ministero degli Affari regionali, è da considerarsi valido invece per le zone gialle. Nella stessa giornata è poi stata convocata la conferenza delle regioni, convocata dal presidente Massimiliano Fedriga.E sulla questioni non mancano ovviamente le polemiche dell'opposiizone, che in questo trova la strada spianata dalle incertezze e le stipidaggini del Ministro Speranza. Dice infatti, di Fratelli d'Italia: «Continuano leutili solo a danneggiare ulteriormente l’economia. Provvedimenti che sembrano concepiti più per continuare a massacrare le categorie odiate dalla sinistra che per combattere concretamente il virus. Le aziende e le attività italiane devono essere messe al centro di ogni azione di Governo, vanno sostenute e lasciate libere di produrre ricchezza: solo così sarà possibile tornare alla normalità e far ripartire la Nazione».Su quella che è chiaramente una strumentalizzazione, da sinistra nessuno però risponde ,mentre è ancora una volta il leader della Lega., per non farsi superare dalla Meloni, spinge infatti per un compromesso dicendo che rigranzia «Draghi e Figliuolo, e tutti coloro che hanno reso possibile questo ritorno alla vita, al lavoro, al chiuso e all’aperto, di giorno e di sera. C’è ancora qualcosina da sistemare: ho».