Massimo 4 persone al tavolo. Il limite vale in zona gialla e bianca

Primo Piano del 01 giugno 2021

Sia in zona bianca che in zona gialla rimane il limite di 4 persone sedute allo stesso tavolo a meno che non siano dello stesso gruppo famigliare

Il chiarimento del ministero della Salute sul numero massimo di persone allo stesso tavolo

Penalizzate le tavolate e le comitive in vacanza

Saltano le tavolate, occasione attesa dal 30% degli italiani dopo le riaperture

In Sardegna si riapre all'interno solo con 20 metri cubi d'aria garantiti a persona

Confesercenti Sardegna: meccanismo complicato, dubbi sulla sua legittimità

opo qualche giorno di valutazione, tocca al: al bar e al ristorante. E questo vale sia in(dove dall’1 giugno si può tornare a ospitare i clienti in sala a pranzo e a cena ) che in(il regime minimo di restrizioni in cui, al momento, ci sono solo tre Regioni: Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna).Nel susseguirsi di Dpcm, decreti, linee guida, Faq e simili si era un po’ persaEppure, la norma anti-contagio era già stata inserita nel decreto approvato ad aprile da cui erano scattate le prime riaperture (che permettevano solo l’uso degli spazi esterni). E poiché non ci sono disposizioni in tal senso all’interno del successivo decreto sullo stesso tema approvato a maggio, la norma resta in vigore. A chiarirlo è stato l’Ufficio legislativo del ministero della Salute:Una disposizione cheIn questo modo,, dalle feste di fine anno scolastico ai pranzi aziendali fino alle cene serali in vacanza. Uno scenario che, secondo, fa venir meno uno dei driver della ripresa: i pasti in compagnia,Penalizzazione che, sommata all'obbligo di distanziamento fra i tavoli di almeno un metro riduce drasticamente gli spazi disponibili per il servizio. Una misura che limita anche l’ospitalità turistica e costringe a separare le tradizionali comitive alla vigilia di una estate in cui si attende il ritorno di 28 milioni di turisti europei con l’arrivo del green pass. Comitive che spendono quasi un terzo del proprio budget proprio per il cibo.Norme più stringenti, nel frattempo, sono scattate indoveha fissato dei nuovi paletti per la riapertura dei locali – confermando così la volontà di “fare da soli” già messa in campo per l’attività di screening sui passeggeri in arrivo via mare o via aria sull’isola. Nonostante la zona bianca, per tornare a servire i clienti all’interno. Indicazioni che mettono in difficoltà gli operatori del settore chiamati a calcoli complicati per tornare a lavorare in sicurezza. E che, di fatto, superano a destra sulla corsia delle restrizioni i l limite del metro di distanziamento fra i commensali di tavoli diversi inserito nelle linee guida per la zona bianca condivisi da Stato, Regioni e Comitato tecnico scientifico.Secondo ile le norme prevista da Solinas significherebbero che «calcolatrice alla mano,Tenuto conto che, sebbene il presidente possa in caso di rischi effettivi porre delle condizioni, ma non ci sembra questo il caso, visto che siamo in zona bianca, poniamo seri dubbi sulla legittimità di questo atto».Il rischio è che la libertà d’impresa appena riconquistata finisca per essere mortificata da «un. Auspichiamo che si possa al più presto semplificare questa ennesima incombenza e che si possa fare riferimento unicamente a quanto stabilito dai protocolli di conferenza Stato-Regioni e adottate da apposita ordinanza dal Ministro Speranza. In ogni caso ci auguriamo che tale ordinanza non venga protragga oltre il 15 giugno».