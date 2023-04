Pasqua gourmet tra bellezza e lusso: ecco dove andare

La Pasqua è ormai alle porte, ma siete ancora indecisi. Come fare? Ecco qualche suggerimento perfetto per voi se cercate una destinazione di charme e di gusto (garantito dai cuochi Euro-Toques) in cui passare le festività pasquali in completo relax.

Hilton Molino Stucky Venice

Magnifico hotel ed edificio storico situato sulle rive dell’affascinante isola della Giudecca, una delle zone più autentiche di Venezia, a breve distanza dai luoghi più noti della città - è la meta perfetta per un soggiorno memorabile, in un mix di arte, storia, avventura, relax e sapori di Pasqua. Per festeggiare il giorno di Pasqua, l’accogliente e informale cornice del ristorante Bacaromi attende i suoi ospiti con i sapori della tradizione veneziana e con alcuni piatti speciali, come “l’entrée di “Maccheroncini fatti in casa, crema di asparagi e bottarga di muggine”, lo “Stinco di agnello, purea di patate e radicchio saltato” e la tradizionale “colomba pasquale” artigianale.

Hilton Molino Stucky | Giudecca 810 - 30133 Venezia | Tel 0412723311

Pasqua all’AlephRome Hotel, Curio Collection by Hilton

Domenica 9 aprile il pranzo pasquale si terrà al Le Petit Chef, la formula che propone una vera e propria esperienza culinaria e di intrattenimento, che, grazie alla tecnica del videomapping, farà divertire l’ospite con un nuovissimo spettacolo audiovisivo e immersivo proiettato direttamente sul proprio tavolo. Il menu del pranzo pasquale, Le Grand Chef, si aprirà con le tortillas di patate alla paprica affumicata, pomodori marinati, formaggio manchego e prosciutto iberico, per proseguire con i ravioli ripieni al tartufo nero con soffice al parmigiano reggiano 36 mesi, funghi pioppini e fiori eduli. A seguire un tipico piatto pasquale, le costolette di agnello con patate alle erbe e salsa bernese, e per finire un soufflé al cioccolato bianco, con gelato al tè verde, hint wasabi e lamponi con la piccola pasticceria. È disponibile anche il menu Junior Chef, pensato per i più piccoli. Si replica anche il lunedì di Pasqua, alle 18.30 e alle 21.00.

Le Petit Chef dell'Aleph Rome

Aleph Rome | Via di S. Basilio 15 - 00187 Roma | Tel 064229001

Pasqua swinging sixties al Rome Cavalieri a Waldorf Astoria Hotel

Iconica struttura con una vista mozzafiato sullo skyline della Città Eterna in fiore compie 60 anni, celebrando la Pasqua con una serie di iniziative ispirate alla rinascita della natura e al movimento culturale e artistico dei Swinging Sixties. Le celebrazioni culinarie inizieranno da venerdì 7 e sabato 8 aprile a La Pergola, con i menù degustazione dello Chef tristellato Heinz Beck, che propone un percorso gastronomico dedicato ai sapori e ai piatti primaverili. Il venerdì, per citare solo alcune delle eccellenti pietanze, si inizia con la Ricciola marinata su sedano rapa all’acqua di mare e cioccolato ossidato, per poi passare ai Medaglioni di astice su crema al levistico con scorzanera liofilizzata, finocchi e salsa ai licheni. Tra le varie portate, il menù prosegue inoltre con un Filetto di triglia, spinacini e uvetta e si conclude con una rivisitazione della pastiera, tipico dolce di Pasqua, così come l’“Uovolatte” alla fava di cacao. Per il sabato, Chef Beck propone agli ospiti una degustazione che si avvicina ancora di più alla tradizione culinaria tipicamente pasquale: Fegato grasso con rabarbaro e fragoline, Agnello con salsa al mirto, Puntarelle, popcorn e camomilla e, infine, con la Crema di ricotta al marzapane, soffice al pistacchio e sorbetto all’arancia candita. All’Uliveto Restaurant & Terrace, invece, il Brunch del giorno di Pasqua si svolgerà nell’accogliente Garden Lobby dell’hotel sotto la direzione dell’Executive Chef Fabio Boschero.

La Pergola del Rome Cavalieri

Rome Cavalieri | Via Alberto Cadlolo 101 - 00136 Roma | Tel 0635091

Pasqua in totale relax all’Hotel Tosco Romagnolo di Bagno di Romagna

La stazione climatica, riconosciuta per la purezza dell’aria e il silenzio di un antico paese immerso nel verde delle Foreste Casentinesi, regala una qualità della vita senza pari, dove la ristorazione è il fiore all’occhiello dell’Hotel. La proposta dello chef patron Paolo Teverini, membro di Euro Toques Italia, ha radici nella tradizione del territorio, ma anche una finestra aperta sul mondo della ricerca e della sperimentazione. Il Menu di Pasqua ‘In Punta di Dita’ propone: Carbonara di calamari, Ostrica gelatinata allo scalogno, Piramide di ricotta rosa su cialda di farina di segale, Trancio di salmone affumicato da noi, caviale di Whisky Islay accompagnato da crema di piselli, Tagliolini di Campofilone all'uovo marinato su salsa ai tartufi neri, Lombata di agnello dell'Appennino Tosco Romagnolo gratinata alla senape, purea di sedano rapa e funghi pioppini, Tortino di pomodoro e rose con sorbetto al basilico, Il Nostro Uovo di Pasqua e Le Piccole Dolcezze.

Paolo Teverini

Hotel Tosco Romagnolo | Via del Popolo 2 - 47021 Bagno di Romagna FC | Tel 0543911260

Pasqua con chi vuoi, all’EXÉ Restaurant di Fiorano Modenese

Ingredienti perfetti nel segno di ‘Pasqua con chi vuoi’ domenica 9 aprile all’EXÉ Restaurant di Fiorano Modenese (MO): la gita fuori porta sulle dolci colline, i piatti della tradizione, un ristorante che vizia con materie prime nazionali a km0, paste fresche fatte in casa, una cantina con oltre 500 etichette e un servizio inappuntabile in raffinati ambienti di design. È questo il regno dello chef Paolo Balboni che a EXÉ Restaurant esaudirà i desideri dei buongustai con un ricco menu, specchio di una tradizione attualizzata, nel massimo rispetto delle radici. A tavola come entrée verrà servita “Sfoglia di polenta croccante con lardo, baccalà mantecato, lemongrass", a seguire gli antipasti: “Insalatina di carciofi freschi, pecorino, lime”, “Bismark a Pasqua” interpretazione del classico Uovo alla Bismark ma realizzato in due consistenze, con asparagi e crema di Parmigiano Reggiano, a seguire gli “Arrosticini di pecora, verza flambè, fondo di pesce”. Come primo piatto “Tagliatelle paglia e fieno, ragù di coniglio, carciofi e pecorino” e per secondo le immancabili “Costolette di agnello” in occasione laccate con il loro fondo, accompagnate patate schiacciate croccanti e cipolle caramellate. Dulcis in fundo la classica Colomba artigianale, con gelato alla vaniglia e zabaione”.

Exé a Fiorano Modenese

Exè | Via Circondariale S. Francesco 2 - 41042 Fiorano modenese MO | Tel 0536030013

Gusto e benessere al Borgobrufa Spa Resort di Brufa di Torgiano

Nel ‘cuore verde d’Italia’ a Borgobrufa, al cui interno vi è la Spa più grande dell’Umbria, offre ai suoi ospiti un’esperienza sensoriale completa che passa dagli occhi e arriva allo stomaco. Qui lo sguardo si perde in un paesaggio mozzafiato, godibile dalla luminosissima sala interna o dall’ombreggiata terrazza, mentre si sceglie se assaporare la cucina del territorio o lasciarsi ispirare dai sapori mediterranei. Nella cucina, creativa ma profondamente legata al territorio, lo chef Andrea Impero, membro di Euro Toques Italia, privilegia l’utilizzo di prodotti freschi di stagione e a chilometro vero, che vengono lavorati quotidianamente per garantire piatti espressi ogni giorno. Per questi motivi Borgobrufa SPA Resort ha aderito al progetto Campagna Amica di Coldiretti, che garantisce prodotti di qualità 100% biologici. Il menu di Pasqua del ristorante “Quattro sensi” di Borgobrufa Spa Resort: Uovo bio “Liberovo” croccante, Amatriciana con guanciale di cinta senese e torta di Pasqua, Cannelloni della tradizione ripieni di magro di manzo e suino brado con fonduta al Parmigiano Reggiano bio “La Villa”, Agnello da latte di “Rossi Rita” arrosto, con carciofi fondenti e patate, La nostra colomba artigianale con mele annurche, cioccolato e alkermes.

Il ristorante del Borgobrufa Spa Resort

Borgobrufa Spa Resort | Via del Colle 38 - 06089 Brufa PG | Tel 0759883

Territorio e innovazione a Il Frantoio dell’Hotel Fontebella di Assisi

Ancora un riconoscimento nel campo dell’olio evo per lo chef Lorenzo Cantoni, membro di Euro Toques Italia alla guida del ristorante Il Frantoio dell’Hotel Fontebella, incoronato ad inizio anno Ambasciatore dell’olio extravergine di oliva nella ristorazione ed entrato nella Hall of Fame di Airo, l’Associazione Internazionale Ristoranti dell'Olio. Un menu di Pasqua quello dello chef umbro all’insegna della tradizione con qualche innovazione di ‘contorno’: Amuse bouche, Pizza di Pasqua, Terrina di fegato d’agnello, Animella e vongole thè al bergamotto; Carciofo uovo carciofo; Passatelli di capocollo; Consommé di gambero e asparago bianco; Osso e pecorino, Filetto di Agnello al fieno Topinambur; Pre dessert; Che Pasqua sarebbe senza l’uovo? Tra i tanti oli che Lorenzo utilizza nella sua cucina, c’è anche l’Elly e Ello, ottenuto da Moraiolo, Frantoio, Leccino e San Felice: un’eccellente selezione che segna un grande rapporto professionale, nonché di amicizia, tra lo chef ed Elena Angeletti, general manager del Frantoio. Un ristorante diventato hub dell’extravergine, un luogo “garanzia di qualità” per apprezzare l’oro verde.

L'Hotel Fontebella di Assisi

Il Frantoio | Via Fontebella 25 - 06081 Assisi PG | Tel 075812242