C’è il piano per i vaccini ai lavoratori: tra i primi oltre un milione di ristoratori

Nel piano per i vaccini sul lavoro: priorità a commercianti, ristoratori e autisti

I criteri della lista

il rischio di contagio secondo i parametri di esposizione, prossimità e aggregazione ;

; le denunce di infortuni causa Covid aggiornate dall’Inail;

aggiornate dall’Inail; l’ analisi dei focolai nei contesti produttivi;

nei contesti produttivi; il rischio di contagio nei contesti lavorativi.

La classe di priorità 3

Dove saranno fatte le vaccinazioni

In Lombardia la fascia 16-29 anni dal 2 giugno

talia a Tavola era stata tra i primi a richiederlo:. E mentre i politici, in merito, tacevano la svolta è arrivata con il generale Francesco Figliuolo che aveva espresso chiaramente la necessità di vaccinare le categorie produttive, con personale alberghiero in primis. Dalle parole si passa a fatti:in base a tre classi di priorità. Tra i primi a vaccinarsi in azienda, uffici e luoghi di lavoro. Al netto di quelli che l’iniezione l’hanno già fatta, si tratta, dunque, di 2 milioni e centomila dipendenti, gestori e professionisti. Mentre la campagna vaccinale nel mondo produttivo in tutto coinvolgerà 12 milioni e 384 mila lavoratori.A stilare la lista, divisa in tre fasce di priorità, è ilà:In base a questi criteri nel secondo girone finiscono, tra gli altri, i, sempre per citare le categorie più popolose. Al netto dei care giver già immunizzati, altri 5,2 milioni di lavoratori da vaccinare.Ovviamente dalla lista potranno sempre tirarsi fuori quelli che per motivi anagrafici alla vaccinazione ci arrivano prima, prenotandosi per ordine di età dai portali regionali.. C, nei quali potranno recarsi lavoratori provenienti da aziende differenti, ma sempre rispettando l’ordine di priorità, del quale a partire da giugno terrà conto il Commissario straordinario nel distribuire le fiale. Intanto in Campania partono le vaccinazioni in cantina Intanto mentre quasi tutte le Regioni partono con le prenotazioni dei quarantenni, con la Lombardia che annuncia, dopo il turno degli over 30 il 27 maggio, quello di giovani e giovanissimi dai 16 ai 29 anni, a partire dal 2 giugno.