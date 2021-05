Il generale Figliuolo garantisce l'estate: a breve [vaccini per i lavoratori del turismo]

Primo Piano del 02 maggio 2021 | 14:23

Figliuolo: penso a vaccinare il settore alberghiero

politici tacciono, ma per fortuna c’è il generaleche ci pensa:. Bisogna mettere in fretta in sicurezza gli over 65, i più a rischio per il covid, e poi pensare a mettere in sicurezza un comparto fondamentale per la ripresa economica del Paese per garantire l’estate di tutti gli italiani (e gli stranieri). E al tempo stesso il generale apre per la vaccinazione nelle scuole ai ragazzi.

La svolta è stata annunciata durante una visita nell'hub di Porta di Roma, dove il commissario per l'emergenza, Francesco Figliuolo è stato chiarissimo, pur nella sua estrema sintesi: «dobbiamo premere sulle classi over 60 - per le quali la media di somministrazioni è ancora bassa - e il piano va seguito in maniera ordinata e coerente. Quando avremo messo in sicurezza gli over 65 si può aprire a tutte le classi di età. Si vada a vaccinare poi classi produttive, penso al settore alberghiero».

Parole chiare a cui si spera che ora non si mettano di traverso i vari sostenitori di idiozie come la chiusura delle sale interne dei ristoranti, ma aprendo i cinema… Il commissario all’emergenza ha forse interpretato più di tanti ministri, che tacciono, l’esigenza di dare sicurezza ai turisti e ai consumatori e sbloccare vincoli che oggi rischiano anche di creare gravissime tensioni sociali.



Per camerieri, baristi e cuochi è quindi tempo di prepararsi ad una vaccinazione di massa che, insieme ai pass vaccinali, sarà davvero l’arma fondamentale per garantire sicurezza ed offrire locali e località covid free. E potere in breve tempo rimettere in movimento un mondo di rpofesionisti ingiustamente penalizzato finora e pensare ad un nuovo Rinascimento del mondo dell'ospitalità.





Finalmente vede la luce la proposta di Italia a Tavola



Vedremo ora cosa diranno i soliti Speranza, Franceschini o Garavaglia, che di fatti concreti in questa direzione non hanno fatto finora nulla, nonostahte questa sia la richiesta che è venuta da tempo con forza dalle associazioni di categoria (Fipe e Confesercenti), rilanciando la propopsta che per prima già a dicembre Italia a tavola aveva presentato al Governo Conte riscontrando inizialmente solo ostilità o, peggio, gli insulti dei vari no vax a cui oggi, a corto di argomenti, non resta altro che andare a piazzare bombe nei centri di vaccinazione. Genrte che oggi meriterebbe forse la corte marziale vistio che a tutti gli effetti siamo in guerra contro il Covid. Uno può anche disertare il fronte, e non vaccinarsi, ma non indebolire le nostre difese!





Vaccinare i giovani nelle scuole

il generale Francesco Figliuolo

Così si rende sicura la movida…

Tre ristoranti chiudono per 5 giorni: servivano il pranzo all’interno

Ma il generale è andato anche oltre, archiviando definitivamente inutili discussioni o polemiche fra i partiti su procedure o modalità di tutela dei più giovani: «», ha aggiunto Figliuolo. E con questo di potrebbe anche risolvere il problema della comprensibile voglia dei giovani di stare insieme evitando te troppe violazioni che si registrano ormai con sempre più frequenza, quasi fossimo in tempo di proibizionismo come un secolo fa.E del resto va ricordato che la pioggia non ha certo fermato ladi molte città italiane. A Milano, ad esempio,sono state le protagoniste, tanto che ihanno fatto alcuni interventi, fra cui uno in corso Lodi dopo esser ricevuto la segnalazione di alcuni schiamazzi all'interno di un'abitazione. Una volta all'interno della casa i militari hanno trovato sei ragazzi, tutti. Così per loro sono scattate le sanzioni di 400 euro come previsto per chi vìola le disposizioni anti Covid. E analogamente ci sono stati assembramenti in varie zone, spesso con ragazzi senza mascherina. Fossero vaccinati anche loro non ci sarebbero più problemi per nessuno e… potrebbero anche tornare nei locali. E che dire didove i ragazzi sono statii per ore in piazza, senza mascherina, oltre l'orario di coprifuoco? Vacciniamoli e risolviamo in fretta un problema creato soprattutto da questi vincoli insopportabili e che diventerà esplosivo più ci avviciniamo all'estate... E, come per gli anziani, procediamo per classi di età, ribaltando magari i criteri: prima i più giovani (dai 16 anni in sù), tenendo conto cioè di come possono reagire a nuove limitazioni... Il tutto senza dimenticare che servono con urgenza tamponi gratis, soprattutto per i giovani e per chi non potrà essere vaccinato per tempo, così da non precludere a nessuno l'accesso ai locali o ai luogi del tempo libero....E con la stessa logica va considerato il caso dei locali che hanno ospitato gente in sale interne.sia pure a pochi clienti che sono stati tutti multati… Situazioni che si sono ripetute un po' in tutta Italia, soprattutto in luoghi privati, com eun avolla nel napoletano, dobe le forze dell'ordine hanno trovato una sala allestita con palloncini, tavoli da buffet, una consolle musicale e hanno sorpreso diverse centinaia di giovani assembrati e intenti a ballare che stavano partecipando ad una festa i quali si sono poi dati alla fuga. Gli agenti hanno così il rintracciato locatario della struttura, un napoletano di 36 anni e lo hanno denunciato per apertura abusiva di luoghi di pubblico intrattenimento e lo hanno sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 per aver consentito lo svolgimento della festa. Infine, parte della struttura adibita a discoteca, l'impianto audio e la consolle per la musica sono stati sequestrati. Ma è solo uno dei tanti casi che denotano come certi vincoli siano ormai ingestibili.