Prove di ripartenza per il turismo. A Malpensa atterrati i primi voli covid tested in arrivo da New York

Pubblicato il 03 aprile 2021 | 14:59

S

A Malpensa atterrati i primi voli covid tested Fonte: Varesenews

L’inizio della ripartenza in attesa del green pass

Collegamento importante anche per l’economia

olo un anno e mezzo fa era la norma, oggi è una conquista:. «Il primo volo in assoluto da New York da fine marzo 2020», come ha sottolineato, amministratore delegato di Sea Aeroporti di Milano. E, soprattutto,che permettono, cioè diall'arrivo grazie alla possibilità di fare un tampone antigenico sia alla partenza sia all'arrivo.I due aerei atterrati questa mattina a Malpensa (che per ora possono essere utilizzati solo per motivi di salute e lavoro) rappresentano «un segnale molto importante» e «l'inizio della ripartenza», come ha detto il ministro del Turismo, presente nel Terminal 1 dell'aeroporto lombardo assieme al presidente della Regione«Questa è un'ottima iniziativa - ha aggiunto Garavaglia - è. Sappiamo che sta per arrivare il green pass europeo, un lasciapassare che sostanzialmente con i tamponi permetterà di riprendere a viaggiare . Ecco, questo è l'inizio e si parte con Milano-New York che ha un significato molto, molto importante».«C’è voluto un anno per far ripartire questo- ha aggiunto Brunini, amministratore - Ci auguriamo che vengano al più presto allentate le restrizioni: se sono voli sicuri, bisogna consentirne l'utilizzo anche per chi vola per turismo».