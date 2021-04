Green pass, l'invito di Von der Leyen «In Ue sia operativo entro l'estate»

Pubblicato il 01 aprile 2021 | 18:20

Ursula Von Der Leyen

Una spinta per il turismo

Le mosse dell'Italia

certificati digitali», ovvero il pass«ci aiuteranno a riprendere viaggi sicuri e liberi nell’Ue. Il nostro obiettivo è renderli operativi entro questa. Invito il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare la nostra proposta e i Paesi dell’Ue a creare senza ritardo le infrastrutture necessarie». Questo l'appello della presidente della Commissione europea,, su Twitter.Un annuncio non nuovo perchè proprio lei sin dalle prime indiscrezioni sulla possibilità di adottare losi era subito schierata a favore . Ora un rilancio in più che non può che far bene al settore delil quale, dopo aver visto sfumare anche la(oltre a tutta la stagione invernale) attende la stagione estiva più di ogni altra cosa E il, osta avanzando a passi svelti. Solo pochi giorni fa il capo del task force Ue per i vacciniha mostrato il primo «passaporto sanitario» europeo aggiungendo che sarà disponibile in tutta l'Unione europea «tra due-tre mesi». Intervenendo ad una trasmissione sulla radio francese Rtl, il commissario europeo al Mercato interno ha fatto vedere un prototipo delche sarà disponibile sia in versione cartacea che per smartphone.Sul documento, une il tipo dieffettuato. Per chi non ha ancora o non ha voluto effettuare il vaccino contro il coronavirus ci sarà il risultato dell'ultimoeffettuato.Sulle infrastrutture l'si sta portando avanti sul fronte Sardegna. Ad Olbia è stato inaugurato il primo Health Testing Center aeroportuale in Italia. Un centro dove poter effettuare tamponi rapidi ai turisti in arrivo sull'isola così da inseguire il sogno di una Sardegnache tanto farebbe bene all'economia regionale e nazionale.Insomma, la volontà di supportare la ripresa del turismo c'è, l'appoggio politico anche, i primi segnali concreti pure. Non resta che far fruttare in tempi rapidi e con strategie comuni le buone premesse. Giugno, che solitamente segna l'inizio delle, incombe.Green pass, invito di Von der Leyen«In Ue sia operativo entro l'estate»