Le regole per un’estate al mare 2021. In spiaggia con lo steward

Primo Piano del 05 giugno 2021 | 09:40

Le linee guida invitano all’accompagnamento all’ombrellone del cliente da parte del personale dello stabilimento

Il cliente (anche straniero) va accuratamente informato

All’ombrellone con lo steward

Ombrelloni: almeno 10 metri quadrati per ciascuno

Clienti: almeno un metro di distanza

Almeno un metro di distanza fra i clienti

Entrate in base in base ai volumi di spazio

Meglio la prenotazione. Nominativi delle presenze mantenuti per 14 giorni

Temperatura all’ingresso e igienizzazione mani

Favorire pagamenti digitali (magari alla prenotazione)

Docce e cabine: attenta pulizia e sanificazione

Sì agli sport individuali, ma attenzione al distanziamento

Spiagge libere: cartelli, sorveglianza e distanziamento

amos a la playa… sì ma. Questo, oltre a, sono le regole contenute nelle linee guida per la ripartenza delle attività economiche, redatte dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome con l’approvazione della Cabina di regia.Regole che per prima cosa andrannoche frequenteranno gli stabilimenti balneari . E che, ovviamente, devo essereEd è qui cheche comee i comportamenti da tenere per usufruire della spiaggia.Una volta informato,«per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde». Gli ombrelloni (o altri sistemi per ombreggiare i clienti) dovranno, dunque,, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).(lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone,Stesso discorso per tutti gli altri spazi. In generale sarà, infatti,Necessario assicurare, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Le linee guida precisano che questo «aspetto afferisce alla responsabilità individuale». Inoltre, se possibile sarebbe meglio organizzare percorsi separati per l’entrata e l’uscita.«in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria e alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita».Sempre per l’accesso,Per entrare, di base, sono presenti le regole che tutti noi conosciamo e che sono applicate in altri contesti. In primis devono essere «obbligatoriamente disponibili» prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale, posti anche in più punti dello stabilimento»., impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C.Così come la cassa dello stabilimento può essere dotata di barriere fisiche, come gli schermi protettivi trasparenti. In alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In ogni caso, eventualmente in fase di prenotazione.Per quanto riguardae disinfezione. Così come, e in ogni caso ogni fine giornata.Regole anche per gli sporti di spiaggia. Per quanto riguarda gli sport individuali, come ad esempio l’uso deiinterpersonale.Per gli sport di squadra (come beach-volley, beach-soccer), invece, sarà necessario rispettare le disposizioni predisposte dalle competenti istituzioni.Capitolocon, in primis, la presenza di cartelli utili al mantenimento del distanziamento interpersonale, alla prevenzione di assembramenti e anche alla responsabilizzazione individuale sull’adozione.In ogni caso, per assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti le linee guidaPer il posizionamento degli ombrelloni si dovrà rispettare le medesime indicazioni stabilite per gli stabilimenti.Vietate le attività ludico-sportive di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti.