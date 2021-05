Stabilimenti balneari, il 15 si riparte per un'altra estate italiana, in attesa degli stranieri

Primo Piano del 14 maggio 2021 | 16:14

Dal 15 maggio tornano attivi tutti gli stabilimenti balneari

In Liguria ultime ore di allestimento, ma qualcuno è già partito

In spiaggia con le regole del 2020

Da giugno, senza coprifuoco, la stagione entra nel vivo

Per la ristorazione al mare, stesse regole e difficoltà. A partire dal coprifuoco

In Toscana si attendono novità sul green pass

Il trend della stagione? Al mare, in Italia. Ma occhio alla concorrenza

Per l'80% degli italiani la vacanza sarà in Italia, più precisamente: al mare

Dal 16 maggio, stop quarantena di 5 giorni ma doppio tampone

e coincide con lachetornano a ospitare i clienti secondo i protocolli già utilizzati nel 2020. Un sistema che ha funzionato e che, con l’avanzamento della campagna vaccinale, punta a un’estate in sicurezza sulle spiagge italiane. Meta preferita dalla maggior parte di quell’secondo uno studio Confturismo ed Swg. Dato confermato dagli stessi stabilimenti balneari. Che sperano anche nell' (sostituita da doppio tampone negativo: uno 48 ore prima della partenza e uno all'arrivo) per i viaggiatori provenienti dall'area Schengen, Gran Bretagna e Israele.«In, così come nel resto d’Italia, abbiamo avuto fortuna di cominciare leo delle spiaggeda anno marzo e aprile; cosa che non abbiamo potuto fare lo scorso anno quando la stagione di fatto è partita il 3 giugno. Inoltre,. Tutti gli altri saranno operativi da questo weekend con la speranza che i volumi aumentino gradualmente», afferma, il sindacato dei balneari., quindi: 10 mq di spazio per ombrellone, un metro di distanza fra una postazione e l’altra e un metro di distanza dalle persone. In spiaggia si potrà stare senza mascherina, che sarà obbligatoria per accedere alle cabine, ai bagni e ai bar. Locali e spazi che poi vengono regolarmente sanificati. «Così lo scorso anno in Liguria non è verificato alcun cluster», sottolinea Schiappapietra.Secondo le previsioni e le possibili modifiche al calendario delle riaperture e del coprifuoco,. «Abbiamo un buonissimo sentiment, le prime prenotazioni sono positive e in crescita rispetto allo scorso anno. Sicuramente il turista italiano ha scelto di passare vacanze in Italia e al mare. Ma abbiamo anche, che hanno più confidenza con il green pass. Uno strumento veramente importante per l’incoming anche russo, francese, tedesco», sottolinea Schiappapietra.Sul fronte ristorazione, «attualmenteConfidiamo che questo possa essere rivisto e magari ridisegnato con l’estensione dell’orario di circolazione. Fermo restando che la maggior parte delle nostre attività sono naturalmente orientate all’esterno quindi già da ora siamo siamo meno svantaggiati, meteo permettendo. Oggi, qui, per esempio, piove», aggiunge Schiappapietra.; dovremmo attendere maggiori indicazioni», sintetizza. Un rilievo non di poco conto se si considera che le «difficoltà dello scorso anno sono dipese dall’applicazione dei protocolli. C’era preoccupazione dia fronte di una mole di persone importante. Situazione in cui non è scontato riuscire a mettere in pratica tutte le cautele. Ma abbiamo imparato la lezione e quest’anno ripartiamo da questa esperienza», continua Frandi.Oltre al green pass, anche sugli stabilimenti balneari impatta anche(che dovrebbe scattare dalle 23 a partire dal 24 maggio), «soprattutto per quanto riguarda la ristorazione nelle ore serali in cuiPerché dal ristorante si deve anche far ritornoa casa e questo sfavorisce lunghe tratte o maggiori tempi di permanenza», ricorda Frandi.Che prospettive ci sono quindi sulla stagione 2021? SecondoInnanzitutto, c’è. Fenomeno che negli anni si è cercato di diluire ma che nel contesto della pandemia non va disdegnato. D’altronde, l’organizzazione e la programmazione è tutto di questi tempi. Non sorprende quindi che 9 milioni di connazionali abbiano già scelto la propria meta.Principalmente,, mentre settembre e la prima metà di luglio non arrivano insieme al 24% delle preferenze. Per chi resta in Italia, le mete più gettonate saranno Puglia e Sardegna. Ma anche A partire dal fenomeno del turismo enogastronomico . Il tutto per battere la concorrenza di Spagna e Grecia che sembrano più avanti fra promozione, immunizzazione ed eventi-test.«Questa è una, nella quale ci giochiamo tutto: non solo l’estate 2021 ma il nostro posizionamento competitivo dei prossimi anni sullo scenario mondiale del turismo., e gioco di squadra. Le decisioni su come riaprire ai flussi turistici, soprattutto quelli internazionali, con quali strumenti, tempistiche e messaggi, devono nascere dal confronto tra istituzioni e categorie, come si sta facendo da mesi negli altri Paesi.a tutti i costi», affermaSu questo dovrebbe intervenire l'ultima novità in tema viaggi che riguarda. Contestualmente saranno lanciati altri progetti di voli covid-tested su destinazioni come Canada, Stati Uniti, Paesi Arabi, ecc. Sul green pass, invece, si attende.