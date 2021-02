Riaccesa la speranza sul turismo italiano. Le associazioni: È una nuova stagione, ma servono subito azioni mirate

Primo Piano del 13 febbraio 2021 | 10:59

Con il nuovo ministero una svola per il turismo italiano





Confturismo Confcommercio: Si apre una grande stagione

Luca Patanè





, da sempre metà più ambita per idi tutto il mondo, si è svegliata con il nuovodel. L’ultimo era stato affidato a Maria Vittoria Brambilla nel governo Berlusconi, ma senza portafoglio. E per tutti glial settore (che occupa 13% del Pil e impegna il 15% della forza lavoro) è la luce infondo al tunnel. Unadi cominciare, finalmente, la ripresa e cancellare il vuoto di un anno die di perdite gravissime.Da oggi, infatti, ilnon sarà più la lettera finale di un acronimo comee l’intero comparto, che per anni si è sentito orfano, ora potrà contare su un ministero ad hoc in grado di accogliere necessità e speranze.Per questo leaccolgono con soddisfazione e felicità il neoministro Massimo Garavaglia , esponente leghista, già sottosegretario e viceministro all’Economia nel primo governo Conte. Tutte pronte a collaborare perché ilsi rimetta in moto, magari anche meglio di prima. Ma concordi che per farlo servano, subito, interventi mirati e incisivi.E, soddisfatto e fiducioso che si apra, appunto, una nuova, stagione, è il presidente diche commenta: «Un Ministro del turismo con competenze perfettamente ritagliate nel quadro previsto dalla Costituzione e con portafoglio. Ci voleva il professorei per risolvere con determinazione e lucidità una questione sulla quale ci si arrovellava da decine di anni senza trovare mai la soluzione. Se il buongiorno si vede dal mattino, si apre unaper il turismo, stremato dalla crisi in corso, almeno sotto il profilo istituzionale. Ringraziamo il presidente del Consiglio per la grande sensibilità ai temi del nostro settore che ha dimostrato con questo gesto importantissimo. Diamo il benvenuto al Ministro Garavaglia che siamo pronti a incontrare, non appena si sarà insediato, per supportarlo da subito nell’impegno che lo attende».

Calugi (Fipe): Ora mettiamo il ministro nelle condizioni di lavorare al meglio

«La nomina del nuovo ministero del Turismo è senza dubbio una notizia positiva e in perfetta linea con la richiesta che la Fipe-Federazione italiana pubblici esercizi - porta avanti da anni – commenta a Italia a Tavola il direttore generale, Roberto Calugi - Ora speriamo però che tale ministero non sia, per così dire, solo di facciata ma che il nuovo Ministro sia messo nelle condizioni reali di poter lavorare al meglio e che si riesca ad attivare l’integrazione con tutte le Regione, visto appunto che in Italia il turismo è materia regionale. Fiduciosi auguriamo un buon lavoro al ministro Garavaglia».





Roberto Calugi



Confindustria Alberghi: Chiediamo al ministro una road map per la rinascita

Maria Carmela Colaiacovo





Federalberghi: Soddisfatti, ma ora interventi immediati

Bernabò Bocca





Agenti di viaggio: Avvieranno presto un fattivo dialogo

Ivana Jelinic





Astoi Confindustria Viaggi: Finalmente dignità al turismo

Sulla stessa linea ancheche oltre a congratularsi con il Governo Draghi chiede, subito, unaper ladel settore.«Bene il ministero del Turismo che finalmente riconosce ildel nostro settore per l’economia del Paese - dichiara, vice presidente dell’Associazione Italiana Confindustria Alberghi - Il nuovo esecutivo fa un salto in avanti per le politiche del comparto e con l’istituzione di un Ministero dedicato conferma l’importanza economica della nostra attività. Il ministro Massimo Garavaglia ha davanti a sé unache non possiamo permetterci di perdere. Mai come oggi il settorenecessita di una strategia organica e di una visione di medio/lungo periodo per tornare a crescere e competere sul mercato globale del turismo».«Il 2020 è stato un anno spaventoso e abbiamo ancora davanti molti mesi complicati – continua la vice presidente Colaiacovo -La crisi ha moltiplicato le esigenze delle aziende e per questo confidiamo in una accelerazione degliattraverso misure robuste indispensabili alla salvaguardia e alla rinascita del comparto. Al nuovo Ministro del Turismo chiediamo una road map per uscire dalla crisi e mettere in sicurezza le aziende del settore che sono un potenziale importante anche per la rinascita del Paese. Ilè un tassello fondamentale, ma il settore ha purtroppo ancora bisogno anche di interventi di diretto supporto alle imprese. Ci auguriamoed incisive e confermiamo sin da subito la nostra piena disponibilità a collaborare con Garavaglia».Pronta a collaboarre anche: «Rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro a Massimo Garavaglia e ringraziamo il presidente del Consiglio dei ministri, Draghi, per l'attenzione dedicata al nostro settore, al quale vengono finalmente dedicati il rilievo e l'attenzione che merita – commenta, presidente di Federalberghi - Assicuriamo sin da ora la piena disponibilità del sistema Federalberghi a collaborare con il Governo, nell'interesse del Paese. Il turismo ha bisogno di, per uscire dalla tempesta, e di programmare la ripartenza con investimenti che consentano di competere ad armi pari con l'agguerrita concorrenza internazionale».«Questo ministero giunge nel momento più difficile della storia del turismo italiano, lo aspettavamo da anni – aggiunge, presidente nazionale di, l’associazione di agenti di viaggio che esiste da 60 anni - L’attenzione del premier Mario Draghi al nostro settore è tale da dedicare, finalmente, al Turismo, un ministero specifico. Siamo certi cheavvieranno presto un fattivo dialogo e una collaborazione in vista di una rinascita completa del settore basilare per il nostro Paese, che occupa 13% del Pil, e impegna il 15% della forza lavoro. Non era più possibile non dedicare un ministero a un comparto che, come attestano i dati di Confcommercio, contribuisce per 44 miliardi alla bilancia commerciale italiana e registra un valore della produzione di 190 miliardi. In qualità di presidente di Fiavet-Confcommercio, offro la mia piena disponibilità, da subito, per un dialogo fattivo e concreto».Piena soddisfazione anche per«È il frutto di tante battaglie fatte dalla nostra e da altre associazioni che hanno ripetutamente chiesto un ministero dedicato. Finalmente si restituisce al turismo la dignità e l’importanza che merita».