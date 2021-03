Smart working? Green working! Lavorare sì, ma immersi nella natura

Pubblicato il 28 marzo 2021 | 11:00

Cambiare aria: smart working in agriturismo con Picnic Chic

Lavorare all'aria aperta

Possibile anche la full experience con pernottamento in loco

è il primo booking per il picnic, nato nel 2017 da un’intuizione di. È uncon sede a Bergamo che permette di vivere unae di approfondire la conoscenza dei prodotti locali, delle tradizioni e della cultura di un territorio. Permette di prenotare il picnic in tempi rapidi direttamente alla struttura ricettiva, che prepara il cesto per la data scelta: la rete di partner specializzati (cantine, ristoranti, agriturismi) offre picnic experience di diverso tipo, per soddisfare qualunque esigenza.Oggi, con loche è consuetudine, Picnic Chc articola ulteriormente la propria offerta e ha ideato i, offrendo la possibilità di, con tutti i sevizi a disposizione, e unrealizzato con iTra le prime proposte, quella dell’(Bg), che in una casa di campagna del 1800 che si affaccia su dolci pendii con i suoi vigneti, l’orto biologico, il giardino di piante aromatiche, i fiori, i piccoli frutti, il bosco di castagno, le api con il loro miele e il pollaio propone il pacchetto “”. Negli spazi dell’azienda agricola, lavorare su comodi tavoli all’ombra dei gelsomini e dei glicini con, pranzando nel cortile o nella sala foresteria condiventa. C’è anche la possibilità di utilizzare la fotocopiatrice e una sala riunioni su richiesta (con una quota aggiuntiva).«Avere l’opportunità di evadere dalla propria quotidianità anche solo per una giornata di smart working all’aria aperta, in una, è linfa vitale - spiega, ceo e founder di Picnic Chic - insieme ai nostri partner sono state ideate delle proposte che siano un connubio per lavorare nel, con tutto ciò che è necessario per svolgere il proprio lavoro al meglio e la possibilità di assaggiare, durante il lunch break, cestini con prodotti locali, il punto di forza dei nostri affiliati. Stiamo creando una rete di location che mettano a disposizione degli avventori una, tra lavoro nel verde, ottimi manicaretti da poter gustare con la formula picnic , e qualora fosse possibile, suggerire l’opzione del».L’esperienza completa è offerta dal “” dell’, incorniciato dalle colline di(Fi). L’azienda agricola a conduzione familiare è circondata da. Il pacchetto comprende un aperitivo di benvenuto il giorno dell’arrivo, una notte in agriturismo in camera doppia con bagno privato, colazione inclusa e un cestino picnic tipicamente toscano a km 0 da scegliere se consumare come cena del giorno di arrivo o come pranzo del giorno successivo. Area di lavoro attrezzata con tavolo, connessione wi-fi, presa di corrente e stampante (con un costo extra). A disposizione degli ospiti le laPer informazioni: picnicchic.it