Enoturismo: la sola visita in cantina non basta più: le nuove strategie del turismo esperienziale

Pubblicato il 27 marzo 2021 | 17:52

L’enoturismo deve diventare sempre più turismo esperienziale

In Italia siamo indietro

Il futuro è il turismo esperienziale

Nuove strategie per l’enoturismo

Che cosa è lo storyliving

Non basta più solo la visita in cantina

Serve formazione

2021/2022: non arrendersi e. In questi giorni sul web fa parlare il nuovo approccio per il quale sta optando, consulente di marketing turistico: dalloalloIl turismo, infatti, è in questa fase un settore molto complesso da decifrare: bisogna capire da dove, riscrivere i meridiani e i paralleli della proposta, fare leva su spazi aperti, incontaminati, sulle passioni che stimolano a d esplorare.Sylvie Scala, giovane professionista di Volpago, già autrice del progetto “” che ha interessato un panel di, spiega: «Il turista ha bisogno di cose diverse da quelle degli anni Settanta. In Italia siamo indietro di almeno 15 anni, rispetto ad altri paesi. Siamo scesi al quinto posto nella classifica mondiale delle mete di attrazione turistica. Il turismo esperienziale non è una moda, ma il frutto di una evoluzione economica, culturale e sociale».Scala, superato un master regionale, è entrata a far parte di Artes Incoming Tour Operator, realtà d’avanguardia di questa tendenza. Lei oggi è progettista, consulente, formatore e operatore di. Il team ha formato oltre cinquecento professionisti e progettato altrettante “storie di viaggio”, tutte novità assolute.Oggi è tra le prime in Italia a proporre deiesperienziali, pensati ad hoc per strutture ricettive e aziende che voglio intrattenere i propri clienti, mentre da libera professionista consulente si occupa del marketing e della promozione delle imprese. Si avvale della sua professionalità anche, primo club di prodotto di incoming esperienziale in Italia.Di questa nuova frontiera del turismo “evoluto” si parla molto anche in, sebbene la qualità professionale degli operatori e dei prodotti proposti non sia ancora sviluppata al meglio.In molti casi c’è chi, senza essere accreditato, improvvisa pacchetti turistici il più delle volte scadenti, sottolinea Scala che, per preparare il terreno, in vista delladei viaggi nel dopo pandemia, ha elaborato nuove strategie per l’ enoturismo (punto di forza delle colline viticole trevigiane), tramite la sua collaborazione con Artes incoming tour operator.«Si tratta di far incontrare, raccontare loro le storie reali del territorio, far provare i mestieri artigiani e dei campi, ma anche le emozioni che un territorio emana – sintetizza – Però serve seguire delle regole. La prima è legare l’attività a qualcosa avvenuto solo in un, intrecciandola alledei propri ospiti. La seconda è la novità dello storyliving: il turista diventa protagonista di una storia che vive assieme ai residenti del posto, che condividono eventi, personaggi ed emozioni del territorio, in un sottile gioco di ruolo con l’obiettivo di compiere una sorta di impresa».L’enoturista si aspetta oggi molto di più di, visitae degustazione, come peraltro accade da anni in Francia e Spagna. Il trend c’è ed è in crescita: prima del Covid, la richiesta di turismo esperienziale si aggirava attorno al 40% della domanda globale.Perciò, la consulente di Volpago, docente certificata a livello nazionale, ha organizzato appositidi«L’obiettivo è formare persone in grado di proporre un prodotto turistico unico, irripetibile e memorabile – spiega Scala –. Serve saper gestire la relazione in maniera innovativa, conducendo esperienze ad alto impatto emozionale, dove il turista è il protagonista sul palcoscenico del territorio e impara a fare qualcosa percorrendo sentieri meno battuti. Il turismo esperienziale è un turismo lento e ha bisogno di tempo per la relazione, rapporti amicali, profondi, di reciprocità, di scambio».