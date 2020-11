La Svizzera rifiuta il monito dell’Oms: «Nessun focolaio, italiani venite a sciare»

Pubblicato il 28 novembre 2020 | 12:07

Nessun protocollo per entrare in Svizzera a sciare

Oms: Ginevra focolaio europeo

La Svizzera invita gli sciatori italiani…

Sconti per chi soggiorna

opo il secco noalla collaborazione, anche la(ma c’era da prevederlo) fa di testa sua e tieneleda sci. Il tutto in barba ai quasi cinquemila casi dial giorno (su una popolazione di appena otto milioni e mezzo), alle terapie intensive piene, ai medici malati e, soprattutto, glissando sul monitol’Organizzazione mondiale della sanità, che consideraun(se non il principale focolaio d’Europa).Una parola che la Svizzera non vuole sentire nemmeno nominare. Ma questo, senza giri di parole, è un atteggiamento da “fette di salame sugli occhi”: non si può non vedere, o peggio negare, lein coda fuori dal, icarenti, itrasferiti, ie glia decine e decine, lee la quotidianità di nuovi casi che non concede tregua anche nelle vicine Varese e Como. Anzi, fonti sanitarie confermano che, a livelli generali, il quadro in svizzera è peggiore, ad esempio, di quello italiano.Niente da fare: la Svizzera non sente ragioni. Egliche, come dicono dall’ufficio turistico di Saint Moritz, nel Cantone dei Grigioni, «sono i ben accetti, a patto di accontentarsi della neve artificiale» e aggiungono «che non servono protocolli di sorta per entrare».Magari in uscita semmai, con l’invito dell’autorità diuna voltapropria. Tutto qui. Ma, ancora una volta, denotando di non voler vedere quello che, pur sempre in assenza di verità scientifiche, sembra essere già successo: gli «» delnelche avrebbero colpito le migliaia dii quali a loro volta l’avrebbero veicolato nei paesini di residenza. Cosa che si potrebbe ripetere con gliin Svizzera, sempre che il Governo italiano non accolga la richiesta delledi chiudere le frontiere Ma per lo sci questo è altro. Sembra pensare la, che,, si dichiara pronta e desiderosa di cominciare. Da giorni sono, infatti, stati annunciatiine neididel materiale che aumenteranno con la durata della permanenza.glidella mascherina e dei distanziamenti, un numero massimo di accessi sulle piste e approfondite verifiche ovunque.Ma su quello che, come a febbraio nei rifugi tirolesi , potrebbe accaderedi, nei, nei, neie via elencando, nessuno dice nulla. Basterà affidarsi alla? Si spera almeno in quella degli