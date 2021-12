Tampone ai vaccinati: al ristorante non dovrebbe servire

L’obiettivo, come da sempre ha detto il premier Mario Draghi, è quello di non chiudere, ma con Omicron che corre e i milioni ancora di non vaccinati in Italia è necessario introdurre nuove restrizioni. E, dopo l’allarme lanciato dagli scienziati del Cts, che affermano che se non si rallenterà la diffusione del Covid entro due mesi le terapie intensive potrebbero andare in affanno, la prossima settimana il governo riceverà la flash survey dell’Istituto superiore di sanità che mostra la presenza del Covid nel nostro Paese e sulla base di quei dati stabilirà le prossime mosse. Sul tavolo: tampone negativo anche per i vaccinati per partecipare ai grandi eventi o andare nei luoghi affollati; mascherina all’aperto in tutta Italia e dopo Capodanno potrebbe scattare l’estensione del green pass rafforzato, con l’obbligo per tutti i lavoratori. Tampone aggiuntivo che invece sembra non verrà richiesto ai vaccinati e guariti per andare a mangiare al ristorante e in tutti gli altri locali dove si mangia al chiuso. Facciamo il punto in attesa della decisone della cabina di regia il 23 dicembre.

Si pensa all'obbligo del tampone per partecipare ai grandi eventi affollati anche per i vaccinati



Ulteriore stretta oltre il super Green pass

Come dicevano, in alcune circostanze, il Governo sta pensando di aggiungere un ulteriore strumento di screening al Green pass rafforzato, imponendo nei luoghi di maggior affollamento, un tampone negativo anche per i vaccinati e guariti.



Nuove regole tra Natale e Capodanno

Poiché la cabina di regia sarà il 23 dicembre, risulta improbabile che l’obbligo di tampone possa scattare già la sera di Natale. Ma di certo si tratterà di giorni, poche la nuova ordinanza dovrebbe entrare in vigore prima di Capodanno, per avere la certezza che chi partecipa a eventi e festeggiamenti sia negativo al test.



Nuove regole per feste e stadi

Questa nuova regola dovrebbe valere per partecipare alle feste:

in piazza

nelle discoteche ,

, negli alberghi e nei locali pubblici

e nei allo stadio.



Nei ristoranti nessun tampone aggiuntivo

Non sembra invece che l’obbligo di tampone per i vaccinati e i guariti sarà imposto per andare al ristorante e in tutti gli altri locali dove si mangia al chiuso. Il governo ritiene, infatti, che le attuali regole siano sufficienti per proteggere dalla circolazione del virus in questi luoghi.



In forse a cinema e teatri

In dubbio per cinema e teatri: sarà la cabina di regia a stabilire se sia necessario il test per entrare al cinema e a teatro, o se invece in questi luoghi — dove i posti sono assegnati e c’è l’obbligo di mascherina — basti il green pass rafforzato.



Mascherine all’aperto

Per quanto riguarda le mascherine, è possibile che scatti l’obbligo per tutta Italia anche all’aperto. Nel mentre la maggior parte dei governatori lo sta decidendo autonomamente e, nelle regioni passate in giallo, l’obbligo di mascherina è già in vigore.



Vaccino ai lavoratori

Successivamente, se la curva dovesse continuare a salire, si potrebbe arrivare all’obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori, quelle che hanno maggiori contatti col pubblico (pensiamo a tutto il mondo del commercio e dei pubblici esercizi), seguendo quanto è già stato stabilito per il personale sanitario, quello scolastico e per le forze dell’ordine. E si dovrebbe accorciare a 6 mesi la durata del green pass.



Trasporto pubblico

Sempre se la curva continuasse a salire, potrebbe essere introdotto il super green pass per autobus o metropolitana.