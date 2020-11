Droga e sigarette tramite finti rider: gli affari dei clan nel lockdown

Pubblicato il 17 novembre 2020 | 18:55

L

Finti rider per portare la droga

Rider con borse uguali a quelle delle app più famose

Arresti scattati in centro a Napoli

A Casoria in manette un 50enne

Ma altri casi anche nel resto d'Italia

’unico modo che ihanno disposizione per andare avanti e cercare di sopravvivere è l’ il delivery . Eppure anche queste due modalità rischiano già di essere sporcate, ancora una volta, dalle attività dellaorganizzata. I clan mafiosi hanno fiutato l'affare: fintiscorrazzano in motorino per le città ma non per portare pizze, pokè o sushi, ma, sigarette e altro, sfilando in tranquillità anche davanti alle pattuglie delle forze dell'ordine così da evadere dai “domiciliari” imposti dalperché rientrano nelle poche attività consentite. Geniale, se non fosse criminale.In sella ci sono i fattorini (fasulli) che fanno daal servizio di piccoli gruppi criminali o clan, con sulle spalle un borsone termico uguale a quello usato dalle aziende più famose così daal meglio e non dare nell’occhio. Le forze dell'ordine, che pure avevano avviato iad hoc, ne hanno fermato qualcuno trovando ben altro rispetto al cibo da consegnare.Uno dei finti rider è stato arrestato insieme a due complici nel centro di Napoli da una pattuglia dei Falchi. Gli agenti avevano notato in via Galileo Ferraris uno scooter con due persone a bordo, preceduto da una motocicletta, e avevano seguito il terzetto fino in via Foria, dove i due veicoli sono stati bloccati col supporto di altre pattuglie. Nel borsone c'erano quattro chili di, diretto in qualche piazza didove sarebbe stato diviso in dosi e venduto al dettaglio.i carabinieri hanno intercettato un altro rider cammuffato, che utilizzava un borsone con logo della stessa app di quello napoletano; in questo caso, però, trasportava delle. Quando i militari hanno imposto l'alt per il controllo, l'uomo, un pregiudicato di 50 anni di San Pietro a Patierno, si è fermato bruscamente e ha finto di dover effettuare una consegna. Nemmeno il quantitativo era stato scelto a caso: 45 stecche, per un peso complessivo di nove chili, uno in meno rispetto alla soglia che dalla denuncia fa scattare l'arresto. Un altroera stato fermato a settembre, nel quartiere Mercato: con il borsone pieno di stecche, riforniva le bancarelle.L'escamotage non è chiaramente una prerogativa di: ad aprile aun riderc "che-non-lo-era" di 32 anni è stato arrestato in piazza della Libertà con 10 grammi di(e in casa i poliziotti gliene hanno trovati altri 254, oltre a 20 grammi di ecstasy, 2,5 di cocaina e 6 di anfetamine); a maggio aè stato arrestato un 42enne: durante l'orario di lavoro per una nota piattaforma approfittava per consegnare anche droga, nel contenitore del cibo aveva 178 grammi ditra marijuana e hashish; pochi giorni fa, infine, è stato denunciato un finto fattorino 28enne a, fermato mentre consegnava una dose di stupefacente a un cliente.