Festa di matrimonio abusiva, chiuso il ristorante e multati gli sposi

Pubblicato il 18 maggio 2021 | 12:31

Ristorante chiuso per matrimonio abusivo. Multati anche gli sposi e gli ospiti

Sposi e invitati scoperti da un controllo di routine

La battaglia contro l'abusivismo

Le regole per un ricevimento a prova di protocollo

on è riuscito ad, data ufficiale di ripresa dei ricevimenti nuziali, per. Così un ristoratore di Sala Baganza, nel Parmense, si è vista comminata unaMotivo? Mancato rispetto delle norma anti-Covid che non permettono raduni di questo tipo all'interno dei locali pubblici.che, trovata la disponibilità del locale,per l'organizzazione dell'evento. Invitati: circa 60 persone. Peccato che, nello stesso giorno, proprio in quel ristorante, sia arrivato il controllo dei carabinieri di Salsomaggiore e del nucelo ispettorato del Lavoro di Parma per un controllo di routine sul rispetto dei protocolli all'interno dei locali pubblici. Di fronte alla scena, le forze dell'ordine non hanno potuto fare altro che interrompere la festa e multare anche sposi e invitati; mentre sono ancora in corso accertamenti per individuare la wedding planner.L'accaduto accende la luce sul(l'Associaziona nazionale di banqueting e catering): «Il decreto è stato scritto male per quanto riguarda la nostra categoria. Questo lascia spazio a operatori che, per ignoranza o poca attenzione ai protocolli danno per possibili ricevimenti che non lo sono. Magari proponendo protocolli “fatti in casa” che, però, non sono validati dalle autorità. Ovviamente, c’è da riconoscere, di fondo, la paradossalità della situazione: a noi operatori del banqueting e catering è permesso di essere attivi come tutte le altre aziende che esercitano un’attività di ristorazione, ma sono vietate tutte le occasioni in cui potremmo lavorare».Secondo le indicazioni emerse il 17 maggio da Cabina di regia e Consiglio dei ministri,scatta dal 15 giugno. Per partecipare al banchetto , però, gli ospiti (sposi compresi) devono essereDetto diversamente, devono dimostrare di essere stati vaccinati, di essere guariti dal Covid o di possedere il risultato negativo di un tampone (anche salivare) effettuato al massimo nelle 48 ore precedenti l'evento. In ogni caso si deve mantenere la mascherina indossata nel caso in cui non si sia seduti al tavolo.Una volta arriviti alla festa, gli invitati potranno(stessa cosa vale anche per pane e grissini al tavolo). Con queste modalità il servizio può avvenire anche a braccio da parte del cameriere. In alternativa, il cibo può essere servito direttamente da un operatore adibito alla getione del buffet. Fra i tavoli è previsto il distanziamento di almeno due metri. Gli ospiti seduti al tavolo (secondo il segnaposto assegnato) dovranno poter consultare un menu individuale.Per garantire agli ospiti un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare durante l’evento, ma anche per controllare in sede che tutto si svolga secondo protocollo e per mantenere l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni nel caso si dovessero verificare delle positività, in modo da favorire il tracciamento,Questa figura, da individuare tra i dipendenti dell’azienda, dovrà essere affiancata da personale di supporto al fine di garantire un rapporto tra addetti al controllo e ospiti non inferiore a 1 ogni 50 ospiti.