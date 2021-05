Matrimoni dal 15 giugno? Così l'estate dei catering sarà salva

Pubblicato il 10 maggio 2021 | 11:38

Dal 15 giugno tornano i banchetti?

Il wedding può ripartire

Aggirare la legge al ristorante

Paolo Capurro

Sì al buffet, ma servito da personale incaricato

I tavoli distanziati di 2-2,5 metri

Pane servito con le pinze e menu “unico”

Per partecipare: autodichiarazione e misurazione della temperatura

Introdotto il Covid manager

Mascherina anche per gli sposi

Preferire gli eventi all’esterno. All’interno garantire il ricambio d’aria forzato e naturale

Musicisti distanziati 3 metri dagli ospiti

Ballo consentito solo all’esterno

Bomboniere consegnate dagli sposi

Questo invece il protocollo approvato dalla Conferenza delle Regioni

Mantenere l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni.

Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso alla sede dell’evento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.

Disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Questo ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione.

Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (es. giardini, terrazze), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro .

. Assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni e delle eventuali attrezzature prima di ogni utilizzo.

Gli ospiti dovranno indossare la mascherina negli ambienti interni (quando non sono seduti al tavolo) e negli ambienti esterni (qualora non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro). Il personale di servizio a contatto con gli ospiti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti.

(quando non sono seduti al tavolo) e negli ambienti esterni (qualora non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro). e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato , escludendo la possibilità per gli ospiti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per ospiti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose . In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet.

È obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni . In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

e ilconfermerà in questi giorni la possibilità di organizzareil mondo del wedding riuscirà a salvare l’estate. A dirlo è(l'associazione che raggruppa diversi operatori del settore catering e banqueting) il quale però evidenzia un elemento centrale per sostenere questa tesi, che è una speranza: «Abbiamo bisogno di sapere domani quando potremo ripartire - spiega - perché solo così possiamo organizzare il nostro lavoro».quando si parla di riaperture di ristoranti o alberghi ed è per questo che ogni volta ci si chiede perché il calendario non sia stato fatto una volta per tutte per ogni settore, cogliendo ad esempio l’occasione dell’ultimo decreto emanato il 22 aprile.Capurro però cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno: «Se potremo ripartire con le nostre attività il 15 giugno - osserva - sarà già un. In questo momento siamo fermi e senza una prospettiva concreta con il lavoro dei prossimi mesi che si sta svuotando sempre di più perché gli sposi rinviano all’autunno o all’anno prossimo addirittura. Avere un annuncio ora invece ci consentirebbe didei matrimoni e guardare avanti con maggior fiducia».Salvare la stagione estiva sarebbe sicuramente un modo per faressendo la stagione clou per questo tipo di cerimonie. Certo, non bisogna mai dimenticare che il mondo del wedding (ma del catering in generale) viene da un anno abbondante di profondo rosso.C’è poi il nodo intricato creato dal decreto stesso relativo al termine “feste”. Leggendo il testo si capisce che le, tipo ricevimenti di matrimonio,, ma aggirare la legge è semplice. Essendo ia patto che vengano rispettate tutte le norme anti-Covid previste per la ristorazione. Per il catering invece è diverso perché organizzarlo implica necessariamente che in ballo ci sia una festa, in una location che non fa ristorazione solitamente.«Ad ora - osserva Capurro -. Ogni giorno si organizzano ricevimenti per Comunioni, Battesimi e simili sia in ristoranti che, in modo illecito, da aziende di catering che non rispettano le norme. In quest’ultimo caso, viene da pensare che se non sono rispettate le leggi, non abbiano cura nel rispettare nessun tipo di protocollo anche anche minimoci chiediamo perché noi invece non possiamo lavorare con la serietà e le regole inflessibili che ci contraddistinguono »., escludendo, quindi, la possibilità che siano gli ospiti a servirsi. Nel fare ciò, naturalmente, è previsto, per ospiti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e dell’utilizzo della mascherina.In ogni caso, la distribuzione degli alimenti dovrà. Ciò sarà garantito anche attraverso. Saranno anche valutate misure, come segnaletica a terra, barriere, ecc. per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet.Per quanto riguarda i tavoli, considerando l’ingombro delle sedie e il passaggio del personale di servizio,. Che, dove fosse possibile,I tavoli sono distribuiti e distanziati in modo che le sedute garantiscano il, fatta eccezione per i tavoli composti da persone conviventi. Per conoscerne lo stato di conviventi il gestore ha la facoltà di chiedere eventuale autodichiarazione.Per ridurre il numero del personale di servizio in sala,dell’ospite.(come di solito già si fa)., concordemente alla normativa Haccp già in vigore.e/o altro sistema equipollente, in modo da rendere stabili le postazioni ai tavoli.Come da prassi generale,per presa visione del protocollo anti-contagio della struttura, dovranno confermare il mancato contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti e l’assenza di sintomi influenzali e/o febbre. OvviamentePer garantire agli ospiti un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare durante l’evento, ma anche per controllare in sede che tutto si svolga secondo protocollo e per mantenere l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni nel caso si dovessero verificare delle positività, in modo da favorire il tracciamento,Questa figura,, dovrà essere affiancata da personale di supporto al fine diPer quanto riguarda l’uso della mascherina, il protocollo recepito dalla Conferenza delle Regioni prevede, ovviamente, che(quando non sono seduti al tavolo)). E questo vale anche per gli sposi.Il personale di servizio a contatto con gli ospiti deve utilizzare la mascherina e deve procedere a una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Gli ospiti potranno non indossare la mascherina chirurgica nei casi di allontanamento dal proprio tavolo (recarsi in bagno, al bar, ecc.) a condizione di rispettare il distanziamento interpersonale di 1 metro nel caso di soggetti non conviventi.Anche i fotografi dovranno indossare la mascherina chirurgica qualora debbano avere una distanza interpersonale inferiore a 1 metro dagli invitati (e dagli sposi)., mantenendo aperte, se possibile, porte, finestre e vetrate. Dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna.. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, a impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria., qualora non provvisti di barriere antidroplets in prossimità del microfono. Dovranno indossare la mascherina chirurgica esclusivamente nel caso in cui debbano spostarsi nelle aree comuni interne (recarsi in bagno, al bar, ecc.). Particolare attenzione e/o idoneo presidio monouso dovrà essere impiegato nell’utilizzo del microfono, qualora non di uso strettamente personale. Sono consentiti spettacoli e/o esibizioni artistiche di qualsiasi natura purché possa sempre essere rispettata la distanza interpersonale di un metro.Gli eventi con ballo in spazi interni potranno essere organizzati solo in zona bianca quando il quadro vaccinale ed epidemiologico sarà meno preoccupante. In tal caso dovrà essere garantita all’interno una superficie pro capite pari a 2 metri quadri, potenziando il ricambio d’aria dei locali.Per quanto riguardadopo aver utilizzato igienizzanti per le mani.