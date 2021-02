Non solo sushi, pizza e poke. Ora Glovo consegna anche tamponi

Pubblicato il 04 febbraio 2021 | 10:44

Tamponi e sierologici a domicilio

L'accordo Glovo-Pharmalite

Come funziona

al primoin poi le piattaforme di, già abbondantemente sfruttate anche in Italia, hanno fatto il botto. Nel corso dei mesi il successo ha esposto il sistema, con la questionesotto la lente di ingrandimento, ad alcune critiche e ad alcune declinazioni del servizio diverse dalle origini. Un esempio certamente negativo era quello della criminalità organizzata che aveva travestito i corrieri della droga in “fattorini del cibo” per euldere i controlli delle forze dell’ordine nel corso della secondo lockdown autunale.Un esempio decisamente più virtuoso invece nasce dall’accordo frache porterà i riders a consegnare anche tamponi per la diagnostica deloltre a qualche piatto sfizioso., startup spagnola fondata anel 2015, è fra le società più importanti nel mondo del . Pharmalite, invece, è un’azienda nata proprio nel pieno dell’emergenza pandemica, e si occupa dell’e-commerce di prodotti. L’accordo fra le due aziende, da qualche settimana consente di prenotare un tampone a domicilio (nelle città dove è presente il servizio, come Milano).Sfruttare l’occasione è molto semplice: è sufficiente accedere all’app di Glovo per rintracciare il servizio. Facendo tap su “” e poi su “”, si entra nel catalogo. Sono quattro i prodotti prenotabili con consegna a domicilio. I(sia quello rapido antigenico, che quello molecolare), e i test(sia quello con prelievo ematico IgG e IgM che quello in modalità pungidito).Naturalmente non saranno iche portano il sushi, il pokè o la pizza a consegnare ed effettuare i tamponi domestici, ma personale. Nel caso dei tamponi e del test sierologico con prelievo ematico, infatti, è necessaria la presenza di personale qualificato, che poi rilascia la dovuta. Per quanto riguarda le tempistiche, dall’app si apprende che per le prenotazioni effettuate al mattino, l’esecuzione dei test è garantito entro la. Mentre per le prenotazioni effettuate al pomeriggio, l’esecuzione è garantita entro la mattina del giorno seguente.