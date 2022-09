Altro che pasta a fuoco spento, il risparmio parte dalla lavastoviglie: i consigli degli esperti

L’onda lunga del conflitto tra Russia e Ucraina ha raggiunto l’Europa interna sotto forma di incremento costante dei prezzi delle materie prime. Sulla scena, in particolare, due attori interpretano il ruolo di protagonisti: gas ed elettricità. I motori dell’economia stanno dando i numeri, un po’ per speculazioni e ricatti, molto per la legge della domanda e dell’offerta. Fatto sta che il fattore energia non guarda in faccia nessuno. Spara nel mucchio colpendo famiglie e aziende. Sui quotidiani italiani da giorni vengono pubblicate tabelle che indicano le percentuali di incremento dei costi, anche a tre cifre, di diversi settori imprenditoriali, mentre i pubblici esercizi hanno incominciato a esporre cartelli con le ultime bollette rapportate a quelle dell’anno precedente. C’è anche chi sullo scontrino riporta, oltre al conto, anche quanto spende per luce e gas. E c'è infine il dibattito sulla pasta da cuocere a fuoco spento, rilanciato dal fisico Giorgio Parisi e che ha aperto un acceso dibattito.

Il risparmio è dietro l'angolo

La situazione è davvero critica e in attesa delle manovre di contenimento che devono mettere in atto i singoli Paesi in sinergia con le dinamiche di politica internazionale si può incominciare a contenere il danno. Il fai da te del buon senso, che nelle case private inizia con lo spegnere la luce quando si esce da una stanza, si può applicare anche nel mondo professionale. Anche con i suggerimenti di chi produce attrezzature che vivono di energia. Piccoli passi che possono valere molto. Approfondiamo l'argomento con gli esperti di Hobart e Meiko, due aziende leader nel lavaggio professionale.

Meno acqua uguale meno energia

Protagonista nella tecnologia del lavaggio stoviglie, Hobart serve hotel, ristoranti e aziende di catering, panetterie e macellerie, supermercati, industrie, compagnie aeree e navi da crociera.

«Oltre a utilizzare il buon senso – spiega Mirko Malnati, responsabile commerciale – per risparmiare davvero gli operatori devono incominciare a utilizzare meno acqua. La nostra tecnologia, per esempio, permette di variare il consumo d’acqua e consente di utilizzare con accuratezza il prelavaggio. Per non parlare dei doccioni sempre aperti: si utilizzano al momento, quando necessario. Meno acqua significa consumare meno energia. La tecnologia Hobart assicura, rispetto ai valori standard di mercato, un risparmio d’acqua del 25-30%, che significa contenere i costi di detergente, brillantante e corrente elettrica nelle medesime percentuali. Questa è economia circolare. Un’altra accortezza all’insegna del risparmio indicata per il mondo dei bar vede nel prelavaggio manuale di bicchieri e tazze un’operazione quasi inutile. E poi, nel caso dei piatti, è fondamentale lavarli subito: lo sporco si incrosta e per pulire a dovere si consuma necessariamente di più. Realtà per tradizione attenta all’ambiente, Hobart è in costante evoluzione nella ricerca e nello sviluppo di tecnologia in grado di diminuire i consumi senza compromettere le performance».

Mirko Malnati

Ottimizzare le risorse a monte

Sempre nell’universo lavaggio, una realtà a elevata caratura è rappresentata da Meiko, specializzata nel progettare soluzioni e supportare processi per qualsiasi esigenza di lavaggio, pulizia e disinfezione professionale. «Nostro obiettivo da sempre – sottolinea Valbona Elezi, responsabile sales & marketing – è ottimizzare le risorse a monte, nel senso di energia, acqua , prodotti chimici e mano d’opera. Stiamo vivendo una crisi pesante e supportiamo ulteriormente la clientela con delle misure mirate. Per chi si avvicina per la prima volta a Meiko abbiamo impostato un servizio ancor più focalizzato per orientare la scelta sulla soluzione migliore in assoluto, analizzando nel dettaglio voce per voce e costo per costo. Il cliente in questo modo effettua un investimento impostato su misura sulle sue esigenze e in base alle caratteristiche della sua attività. Per chi invece ha già adottato delle soluzioni Meiko, abbiamo studiato una procedura di check up completa. Voglio puntualizzare che le nostre lavastoviglie hanno un ciclo di vita molto lungo, ben oltre i 10 anni, e una manutenzione programmata si rivela già molto efficace. Ma abbiamo voluto andare oltre. Il lavaggio è un centro di profitto, non di costo. Per questo abbiamo reso operativo un pacchetto di ricalibrazione dei sistemi già esistenti. Si evitano così dispersioni e si ottimizzano i tempi di lavaggio con un risparmio consistente di energia, prodotti chimici e acqua. Una procedura che viene attestata da un “bollo di controllo di rispetto energetico certificato”. Igiene e pulizia, servizio e sostenibilità sono tra le linee guida di Meiko».

Lavastoviglie Meiko

