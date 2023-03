Tecnologia bresciana preserva i prodotti di Giovanni Rana dai microfori

Controllare la qualità e l'integrità dei prodotti che arrivano sugli scaffali dei supermercati e poi sulle tavole dei consumatori è sempre più fondamentale. Per questo il Pastificio Giovanni Rana ha deciso di proseguire la partnership (iniziata nel 2019) con Antares Vision di Travagliato (Bs).

Pastificio Giovanni Rana ha deciso di proseguire la partnership con Antares Vision di Travagliato per evitare microfori nelle confezioni

Sinergia all’avanguardia in nome della qualità

Sinergia d'avanguardia per efficientare il processo di controllo qualità di prodotti e packaging con la fornitura di innovativi sistemi di ispezione in linea, per il rilevamento della presenza di microfori nelle confezioni in atmosfera modificata (Map) dei prodotti Rana, leader mondiale nel mercato della pasta fresca. La collaborazione tra le due società è stata quindi rinnovata e ampliata grazie a una tecnologia già esportata negli Stati Uniti a Bartlett.

I danni causati dai microfori

Nello specifico, il gruppo bresciano ha fornito macchine di ispezione con tecnologie Ft system agli stabilimenti italiani e esteri. Non visibili a occhio nudo e non ispezionabili, se non a campione, i microfori causano al prodotto danni importanti in termini di ''shelf-life'' e modifica delle caratteristiche organolettiche. Il controllo di qualità viene effettuato sul prodotto confezionato senza dover ridurre la velocità di linea né la composizione del gas utilizzato per la conservazione dell'alimento.

«Investire in ricerca e innovazione - ha dichiarato Fabio Forestelli, consigliere di Antares Visioni- è nel Dna del nostro gruppo: oggi siamo in grado di offrire un ecosistema tecnologico completo per garantire la sicurezza alimentare nonché soluzioni di tracciabilità e di efficienza, per proteggere ogni prodotto all'origine e monitorarlo durante ogni step di filiera fino al consumatore finale. Ciò è fondamentale per ridurre la contraffazione e porsi al fianco delle aziende agroalimentari e della Gdo come loro partner tecnologico»