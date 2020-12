Sempre peggio per il cashback. Non si caricano le carte di credito. Io e Nexi vanno in crash

Pubblicato il 08 dicembre 2020 | 17:27

raffico intenso, ma anche ennesimo disastro organizzativo nella prima giornata di avvio del, confermatosi come avevamo indicato ieri un autentico crash-back che dimostra tutta l’improvvisazione con cui le varie burocrazie italiane gestiscono questa fase di promozione dei pagamenti elettronici. Alla fine ce la faremo ad avviare il sistema, ma per ora solo il disservizio è stato certo, almeno fino al tardo pomeriggioo quando qualcosa sembra essere migliorato.Il traffico sull'si è confermato elevatissimo, con l’E non va certo meglio per chi si illudeva, secondo quanto dichiarato da, Business Development Director, che fosse più facile registrarsi attraverso, la piattaforma di gestione della gran parte delle carte di credito italiane. «Abbiamo voluto rendere semplice e immediata l’adesione al CashBack di Stato perché vogliamo che il maggior numero possibile di cittadini vi prenda parte, essendo un momento fondamentale per la digitalizzazione del Paese, accelerando l’adozione dei pagamenti digitali, con benefici per tutto il sistema», ha in particolare detto Catanzaro, ma tutto questo si è rivelato solo una buffonata.anche se ufficialmente il sito dichiara che chi si iscrive all’iniziativa tramite Nexi Pay, da subito saranno considerati validi ai fini del cashback anche gli acquisti effettuati con SmartPhone utilizzando Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, in aggiunta a quelli effettuati con le carte. Il cashback guadagnato sarà accreditato sull’iban definito dal cliente al momento dell’adesione. Dichiarazioni che allo stato attuale non trovano alcuna conferma sull’App, tanto che sarebbe utile un chiarimento da parte di qualche autorithy. L'immagine che viene mostrata nella foto sottostante non appare sull'AppDa 48 ore appare invece la scritta sottostante ("servizio temporaneamente non disponibile") il che preoccupa non poco dopo che per molta parte della giornata di lunedì l'app di Nexi era irraggiunibile, con non poche ansie degli utenti che non avveano informazioni riguardo ai pagamenti fatti o su segnali per eventuali truffe. E questo ha creato. Nessuna indicazione viene infatti fornita nè sulla App, nè sul sito di Nexi. E la cosa grave è che anche se si rioesce pioi ad attivare la carta di credito su Nexi poper il cashback, sul sito di Io non appare nessuna conferma. E l'utente a quel punto non sa più che fare ...Eppure, tutte le carte emesse da Nexi dovrebbero poter essere registrate al CashBack di Stato tramite l’app IO e tutti gli esercenti clienti delle banche partner di Nexi – circa 900 mila in Italia – sono già abilitati ad aderire all’iniziativa.Per i fortunati (pochi) che hanno attivato i propri strumenti di pagamento elettronici ai fini del Cashback sull'app IO, da oggi è comunque scattare la possibilità da fare acquisti cumulando scontrini per ottenere il rimborso dell'Extra Cashback di Natale ( 150 euro per almeno 10 spese con carte di crerdito o bancomat in un negozio ).Solo nella mattina, informa Palazzo Chigi, sono state circaeffettuate tramite l'app IO, senza contare le iscrizioni aggiuntive che provengono da altri canali resi disponibili da soggetti del settore dei pagamenti coinvolti nell'iniziativa. Palazzo Chigi non dice però che, vanificando così ogni possibilità di beneficiare dell’operazione. Il numero totale dei download dell'app IO avrebbe superato i 7 milioni.PagoPA - insieme a SIA S.p.A., il partner tecnologico che gestisce la sezione Portafoglio - sta rebbecontinuando a potenziare l'infrastruttura e ad effettuare interventi mirati, per consentire agli utenti che ancora non sono riusciti a completare il flusso di attivazione del Cashback, di farlo in tempi brevi. Nel frattempo, sarebbe stato rilasciato un nuovo aggiornamento dell'app IO già disponibile online per tenere informati i cittadini sullo status di avanzamento dei lavori di manutenzione straordinaria in corso nella sezione Portafoglio. Ma la cosa assurda è che Io continua ad essere in versione Beta, cioè non ancora definitiva e in fase di test.,