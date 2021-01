Enoturismo, c'è chi ha vinto la crisi. Ecco gli esempi nel mondo da seguire

Primo Piano del 03 gennaio 2021 | 08:30

Consapevolezza delle reazioni al covid-19 aiuta le aziende vitivinicole alla scelta degli strumenti di ripresa

La panoramica del sondaggio: valutare l'impatto del Covid-19

Le 5 domande del sondaggio

Le domande del sondaggio

Qual è il fatturato della tua azienda vinicola nel settore dell'enoturismo nel 2020 rispetto all'anno precedente? Qual è il livello di visitatori internazionali presso la tua azienda nel 2020 rispetto all'anno precedente? Quando la tua attività di enoturismo tornerà a livelli normali? Quale sarà l'investimento della cantina nel turismo del vino dopo il covid-19? Come vedi lo sviluppo dell'enoturismo nella tua regione nei prossimi 10 anni?

Le variazioni del fatturato rispetto agli effetti della pandemia

Il 31% delle aziende vinicole ha perso il 10-50% del proprio reddito.

Il 53% delle aziende vinicole ha perso il 50% o più del proprio reddito.

Il 10% delle cantine non prevede una variazione significativa del reddito.

Il 6% delle cantine vede un aumento del proprio reddito.

Alcune cantine nel mondo hanno basi solide sul turismo nazionale, un aiuto rispetto al blocco dei viaggi

Il "caso" dell'aumento di reddito legato all'enoturismo nel 2020

Australia: il 22% delle aziende vinicole aumenterà il proprio reddito.

Germania: l'11% delle aziende vinicole aumenterà il proprio reddito.

Francia: il 7% delle aziende vinicole aumenterà il proprio reddito.

Italia: il 2% delle cantine aumenterà il proprio reddito.

Spagna: l'1% delle aziende vinicole aumenterà il proprio reddito.

Gli studi e i dati empirici come spunto per fornire linee guida al settore

Le variazioni a livello di visitatori internazionali rispetto agli effetti della pandemia

Il 47% delle aziende vinicole ha registrato un calo di oltre il 90% nei visitatori internazionali.

Il 33% delle aziende vinicole ha registrato un calo di oltre il 50% nei visitatori internazionali.

Il 12% delle cantine ha visto un calo di oltre il 20% nei visitatori internazionali.

Il 7% delle aziende vinicole non ha registrato cambiamenti evidenti nei visitatori internazionali.

In sintesi: comprensione e innovazione per rialzarsi dalla crisi

Consapevolezza, robustezza, investimenti e sostenibilità: alcune delle basi per la ripresa

Robustezza, consapevolezza e investimenti

inetourism.com ha presentato il "Global Report of". Il rapporto si basa su un'indagine condotta nel periodo dal 16 al 23 novembre 2020. L'è stata svolta scrivendo a 10.080 aziende vinicole in tutto il mondo e le risposte sono state raccolte da 1.203 aziende vinicole.L'obiettivo principale dell'indagine è stato quello diCovid-19 sul lato dell'(impatto sulle cantine). Unonline è stato distribuito alle aziende vinicole per analizzare l'impatto finanziario che la pandemia ha avuto, nonché ladelle aziende vinicole, sulUlteriori domande sono state poste a gruppi più piccoli di aziende vinicole per comprendere meglio il tipo di turismo del vino da cui traggono, la motivazione per impegnarsi nel turismo del vino e ila cui l'azienda si rivolge.Il sondaggio comprendeva 5 domande riguardanti. La prima parte intendeva valutare l'impatto del covid-19 sulle attuali attività delle cantine. La seconda parte dell'indagine ha riguardato le prospettive future delle cantine.Dalle risposte date si evincono diversi punti significativi circa l'enoturismo oggi. Il Covid-19 ha avuto unsul business del turismo del vino per le cantine. La maggior parte delle cantine si aspetta che il turismo del vino torni ai non prima del 2022 . Oltre l'80% delle aziende vinicole prevede che l'enoturismo crescerà nella propria regione neiAlle cantine è stato chiesto di valutare com’è cambiato il lorodall'enoturismo e ilricevuti nel 2020 rispetto al 2019. La stragrande maggioranza delle aziende vinicole ha registrato unasia del fatturato che del livello di visitatori internazionali ricevuti.Rispetto al 2019, le cantine intervistate hanno stimato il seguente effetto di fatturato sull'enoturismo 2020:Oltre l'83% delle cantine intervistate ha visto il proprio fatturato impattato negativamente e nella maggior parte dei casi questoè stato, tagliando i ricavi di oltre la metà rispetto all'anno precedente.Il 10% delle aziende vinicole non ha subito variazioni nei ricavi dell'enoturismo nel 2020.È interessante notare che un ulteriore 6% ha persino registrato undurante il 2020. Un'ulteriore analisi dei dati mostra che tra i Paesi con dimensioni di campionamento robuste (campione dell'indagine nazionale superiore a 50: Italia, Francia, Spagna, Germania, Australia) ha una variazione della quota di cantine che prevedeun aumento del reddito dell'enoturismo per il 2020 In, 1 cantina su 5 ha visto un miglioramento del proprio fatturato di enoturismo. Al contrario, meno dell'1% dellesegnala un aumento del fatturato nel 2020 rispetto al 2019. L'mostra anche una percentuale molto bassa di aziende vinicole che sono riuscite a capitalizzare il loro turismo enologico nel 2020.hanno ottenuto risultati leggermente migliori. La pandemia Covid-19 ha innegabilmente avuto un effetto sostanziale e negativo sulle entrate del turismo enologico globale.Sebbene questo sia stato il consenso generale fornito da prove aneddotiche, questa affermazione può ora essere confermata daidi oltre mille aziende vinicole intervistate. Allo stesso tempo, vediamo che una percentuale minore di aziende vinicole è risultata vincitrice quest'anno, aumentando le entrate dell’enoturismo. La raccomandazione è di guardare più da vicino a queste aziende vinicole e capire quali fattori hanno permesso loro non solo di sostenere ma anche di intensificare le loro attività di enoturismo.potrebbero essere utilizzati perper aiutare altre aziende vinicole sia a ricostruire il loro turismo enologico a breve termine, sia a rendere le aziende meno suscettibili agli shock esterni a lungo termine.Rispetto al 2019, le cantine intervistate hanno registrato i seguenti cambiamenti nel livello deiOvviamente, lesono la principale spiegazione delcalo dei visitatori internazionali. Di conseguenza, quelle aziende vinicole che hanno costruito undel turismo del vino orientato aglisono particolarmente vulnerabili dal punto di vista economico.La raccomandazione è di esaminare più da vicino come le cantine in Paesi e regioni specifici tendono a soddisfare il turismo internazionale rispetto a quello nazionale.(e il mancato guadagno da essa).In assenza di tale base domestica, le aziende vinicole dovranno intervenire per aumentare il numero di visitatori nazionali che attraggono. Il successo nel farlo dipenderà dal tipo diche l'azienda intende offrire e da come queste vengono commercializzate, nonché da altri fattori al di fuori del controllo dell'azienda, come la vicinanza geografica, l'accessibilità, le dogane e le tariffe, ecc.In sintesi, insomma, la pandemia Covid-19 ha innegabilmente avuto un effetto sostanziale negativo sul turismo enologico globale. Le, la chiusura internazionale e nazionale dellehanno avuto un enorme impatto finanziario sulle cantine che operano nel turismo del vino. Tuttavia, come ha mostrato il sondaggio, c'è stato un piccolo gruppo di aziende vinicole che quest'anno sono risultate vincenti, aumentando i loro ricavi da enoturismo. Se esaminassimo più da vicino questo gruppo di aziende vinicole, potremmo capire i fattori che hanno permesso loro non solo di sostenere ma anche di intensificare le loro. Queste cantine potrebbero essere utilizzate comediper aiutare altre aziende vinicole sia a ricostruire il loro turismo enologico a breve termine, sia a renderle meno suscettibili agli shock esterni a lungo termine.è la parola chiave per le aziende vinicole per ricostruire la propria operatività, oltre che per far fronte alle future fluttuazioni del mercato. Essere innovativi ha aiutato le aziende vinicole adall'enorme declino dei viaggi internazionali e a. A giudicare dai commenti alle loro risposte al sondaggio, concludiamo quanto segue:Progettareattraverso l'implementazione dili ha aiutati a mantenere i collegamenti con i propri clienti. Alcune aziende vinicole avevano aumentato il loro reddito attraverso un aumento delle vendite online, degustazioni di vini online e tour digitali alle cantine Covid-19 ha avuto un impatto senza precedenti sugli arrivi di turisti internazionali. Come afferma l'ONU-OMC, è diminuito in media del 70% nel periodo gennaio-agosto. Le aziende vinicole che avevano il loro modello di business dell'enoturismo basato sui visitatori internazionali si sono rivelate in una situazione diTuttavia, le aziende vinicole in alcuni Paesi e regioni tendono a soddisfare ilpiuttosto che internazionale. Una base preesistente orientata al turismo interno avrà fornito alle cantinecontro le mancate entrate dai visitatori internazionali.Le aziende vinicole potrebbero voler intervenire per aumentare il numero di visitatori nazionali che attraggono o almeno essere consapevoli dei. Il successo dipenderà dal tipo di esperienze che l'azienda intende offrire e da come queste vengono commercializzate, nonché da altri fattori al di fuori del controllo dell'azienda, come la vicinanza geografica, l'accessibilità, le dogane e le tariffe, ecc.L'analisi delle prospettive future ha mostrato che la maggior parte delle cantine è positiva nei confronti del futuro dell'enoturismo sia nel lungo che nel breve periodo. Inoltre, il 32% degli intervistati prevede dinel periodo post-pandemia per sostenere una rapida ripresa.di concentrarsi maggiormente sue recuperare pratiche agricole tradizionali. Nel piano di ripresa potrebbe anche essere posto l'accento sulle comunità locali e il passaggio ai mercati interni.