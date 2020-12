Il business del vino post pandemia? Parola d'ordine: innovazione

Primo Piano del 06 dicembre 2020 | 12:30

A

La congiuntura sta accelerando cambiamenti che in realtà erano già latenti

Iniziata la rivoluzione nel business del vino

Esploso il fenomeno del wine club e le degustazioni in remoto

E-commerce: presenza online va verso l’87%

Si passerà dal 55% all’87% in quanto a presenza online del settore

Verso un nuovo storytelling sui social

Previsto un calo del numero dei locali

Parola d’ordine: territorialità

Rilevante anche un posizionamento mirato nella Gdo

Le Prugne della California

l forum, a, è stata presentata l’indagine didal titolo “Ilnell’era post Covid-19”. Parola d’ordine “”, perché niente sarà più come prima, soprattutto nel breve periodo e dunque bisogna leggere i mutamenti di mercato e studiare nuove dinamiche di posizionamento.L’indagine ha coinvolto 164che rappresentano 4 miliardi di euro di fatturato, di cui 2.5 miliardi relativi. L’anno 2020 che si avvia a conclusione, per tutti, è stato quello che ha segnato cambiamenti importanti di percezione di sé in relazione al mercato. Molte certezze, radicatesi nel corso di decenni, sono state cancellate nell’arco di pochi mesi, da marzo ad oggi. Loiniziale è normale, ma la reazione deve essere altrettanto potente. La ricerca Nomisma conferma che la presenza suiresta importante, ma oggi lo è ancor di più attivare strumenti crossmediali, intensificare il rapporto diretto, prestare maggiori servizi all’utente e profilare i nuovi«Abbiamo voluto indagare – ha detto il direttore generale di, società curatrice di– lo stato dell’arte attraverso la voce delle aziende. L’obiettivo, oltre a fissare il reale impatto economico della, è quello di condividere glievolutivi determinati dalla crisi . Ne è emerso un settore in sofferenza sui mercati, ma allo stesso tempo fortemente impegnato a innovare. La congiuntura sta accelerando cambiamenti che in realtà erano già latenti. Il risultato è un’autentica rivoluzione del modo di faredel, a partire dalla, dale dalle nove direttrici commerciali».Secondo gli analisti di settore non è solo l’l’elemento trainante della nuova fase. Un altro aspetto da tenere in considerazione è l’esplosione del fenomeno, data in crescita entro il 31 dicembre fino al 60% su base annua. Altro volano potrebbero diventare lesvolte in, a distanza, con il supporto di diverse piattaforme che consentono di salvaguardare il bene primario più grande per le aziende del vino e dell’enoturismo: il rapporto con la clientela a salvaguardia del proprio set valoriale e del percepito dei rispettiviSecondo l’indagine Nomisma Wine Monitor questeviae/odedicate passeranno dal 16% all’84% aprendo nuove interessanti possibilità per cantine e attività legate al mondo del vino.Scontato il dato sul fronte, precedentemente da alcuni un po’ snobbato in Italia: praticamente tutti gli imprenditori delsono oggi pronti a mettersi online con una crescita stimata che farà passare il settore dal 55% all’87% in quanto aLa vera svolta, sottolinea l’indagine sul wine business post-Covid, sta però anche nelle nuove consapevolezze che si dovranno acquisire per combattere la crisi congiunturale. E queste passano per le vendite (74,1%), nella maggior diversificazione dell’export (74,1%), nella, nella maggior condivisione di importatori e distributori, nell’accelerazione delle strategie e disuiAppare dunque evidente che perlomeno nel breve periodo la presenza allanon basteranno più. Serve investire su competenze e piani strategici tra, canali online ed enoturismo . Risulterà rilevante anche un posizionamento mirato in grande distribuzione organizzata.Per Nomisma Wine Monitor nell’arco dei prossimi 24 mesi tutto cambierà e nulla tornerà come prima, ne sono ben consapevoli tutti gli operatori del settore intervistati dai ricercatori. Per il resto gli addetti ai lavori prevedono, in, deldie dei consumi fuori casa, a cui contrapporre l’impatto positivo dato dall’incremento delle vendite online e dall’aumento della domanda diTornerà inoltre ad essere un volano unaben percepita: lo conferma lo studio sulledeicondotta da Nomisma-Wine Monitor.In questo quadro saranno probabilmente ripensate le regole per i fondi Ocm, per l’internazionalizzazione di prodotto e di mercato fino ad oggi riservati solo a missioni. Parallelamente ai dati presentati da Nomisma, cresce ilsuldelle imprese vitivinicole nazionali per poter avere incentivi a disposizione anche per il mercato europeo, la digitalizzazione e per nuove dotazioni tecnologiche propedeutiche alla creazione e alla gestione di nuovi format “smart” per vendere vino a valore e fare enoturismo azzerando le distanze tra videoconferenze e realtà aumentata.Attenzione, però, perché alla fine è soprattutto questione di adeguarecon meticolosità e know-how: l’improvvisazione, oggi come prima, può solo rappresentare un boomerang.