Regione Lombardia stanzia 3 milioni di euro per la promozione del vino

Lunedì a Milano, nella sede della Regione Lombardia, verrà presentata l'edizione speciale del Vinitaly 2021. È in programma a Verona dal 17 al 19 ottobre. Un primo evento dopo lo stop, causa covid, delle ultime due edizioni e che ritornerà in tutta la sua completezza nella primavera del 2022. Sarà un grande appuntamento in presenza e un segnale concreto di ripartenza della comunità internazionale del vino.

La Lombardia investe sul vino

E a proposito di internazionalizzazione, la Lombardia distribuirà quasi tre milioni di euro per progetti di promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi. I contributi sono destinati a progetti presentati da organizzazioni professionali e interprofessionali, imprese e consorzi di tutela.

«La misura Ocm vino - dicono al Pirellone - è molto attesa dal settore. Il vino è il prodotto simbolo dei singoli territori e la Regione vuole aiutare le cantine a far conoscere le etichette locali nel mondo». Nelle varie zone lombarde, si producono vini per il 90% a Denominazione di qualità, grazie a 5 Docg, 21 Doc e 15 Igt. Le domande per ottenere i finanziamenti dovranno essere presentate entro il 3 novembre. Anche quest'anno la Regione ha riservato una quota dei fondi al finanziamento dei progetti multiregionali che coinvolgono finanziariamente almeno due regioni.

Va infine ricordato che nel biennio precedente la pandemia, i vini lombardi avevano fatto registrare il record storico di esportazioni.