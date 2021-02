Microbirrifici e filiera lombarda, al via il progetto di legge regionale

Pubblicato il 12 febbraio 2021 | 14:56

P

il mondo della birra artigianale potrà fungere da forza propulsiva per il turismo regionale

Accordi e progetti di filiera

Con questa legge sarà inoltre possibile ai microbirrifici agricoli vendere e somministrare la birra sul posto

Visita al luoghi di produzione leva di marketing turistico

resentato l’11 febbraio nel corso di un webinar il”, il cui iter è partito presso l’VIII Commissione regionale agricoltura al termine dell’incontro stampa. In video conferenza presenti il primo firmatario del pdle il relatore, entrambi vicecapogruppo della Lega al Pirellone. Con loro l’assessora regionale al Turismo, l’assessore regionale all’Agricolturae per Unionbirrai il direttore generalee il consigliere nazionaleQuello deiè un settore che conta, il 16% del totale nazionale, vale una produzione die impiega direttamente 540 operatori. «L’ultimo decennio - ha sottolineato- ha visto una buona espansione del settore, che oggi rappresenta solo il. I principali birrifici sono nati in Lombardia. Un segmento produttivo estremamente legato al territorio; per questo l’esigenza diè molto sentita. In parallelo, questo progetto di legge può rappresentare un, sulla scia di quello enogastronomico».«Il progetto di legge - ha aggiunto- si fonda su, motore dello sviluppo del settore. In primo luogo lacon l’ausilio degli operatori che devono cooperare per creare accordi e progetti dedicati. Il secondo punto fermo è rappresentato dallaal fine di costituire un marchio collettivo. Terza colonna, lo, che prevede momenti di formazione per gli operatori e la possibilità di. Aspetto questo di notevole interesse culturale in grado di sviluppare diversi percorsi interdisciplinari».In piena sintonia l’assessora regionale al Turismo. «Conoscere in loco la materia prima e la produzione – ha ricordato – sono snodi essenziali per la. Il turismo rappresenta il 13% del Pil ed è fondamentale valorizzare le nicchie di mercato. Bisogna inoltre tener presente che a causa della pandemia il turismo avrà una forte, esperienziale e il mondo dellapotrà fungere da».«Stiamo parlando di una realtà di nicchia vivace e giovane - ha puntualizzato- una realtà che se ben stimolata può essere un volano di. Una dimensione dalla notevole. Molti giovani si stanno avvicinando all’agricoltura e in questo contesto è opportuno fare un ragionamento sullae sulla materia prima che deve dare vita a una, vetrina di un territorio». Nel nostro Paese si può dire che non esiste luppolo italiano ed è necessaria una sinergia tra produttori e agricoltori per favorire una produzione ex novo.«Una sfida importante per un settore cha va caratterizzato a livello regionale - ha ribadito- con questa legge sarà inoltre possibile ai microbirrifici agricoli vendere e, anche in occasione di fiere ed eventi, operazioni oggi non consentite. Viene inoltre introdotto e promosso, sull’esempio di altri Paesi europei produttori di birra, unobasato sulla visita ai luoghi di produzione.«È una– ha annotato- che sarà da esempio sia per le altre Regioni sia a livello nazionale. L’auspicio è che si arrivi all’approvazione finale del provvedimento da parte del Consiglio Regionale entro l’estate».Per informazioni: www.unionbirrai.it