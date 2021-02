La ricerca dell'enologa Graziana Grassini alla scoperta dei vini ancestrali

Pubblicato il 19 febbraio 2021 | 07:00

Graziana Grassini

raziana Grassini è, chimica e biologa. Una delle più influenti personalità nel panoramainternazionale. Collaboratrice, discepola ed allieva del grande Giacomo Tachis diventata nel 2011 l’enologa del, il vino più famoso al mondo.L'idea è originale e grandiosa attraverso la quale la famigliaper l'azienda Cecilia Beretta ha saputo dar valore sia al progetto che mi è stato affidato, cioè quello di interpretare due vini rossi Mizzole e Picaie, collaborando con il team dell'azienda proprio sullo stile di questi vini, sia alla storia di 33 donne sconosciute, determinate e contemporanee. Dodici di queste, tra cui io, sono state protagoniste delle etichette create per Mizzole, il, attraverso il disegno onirico dell'artista e illustratrice Chorophilla. Il disegno pensato per me è stato centrato, mi rappresenta per come sono e mi sento: "scienziata del vino ed enologa ". Ringrazio pubblicamente la famiglia Pasqua ed ilcon cui collaboro.Di grandi vini rossi ma non solo. La novità è la consulenza a, azienda bellissima a Nervesa della Battaglia in provincia di Treviso, di proprietà di un imprenditore italo americano che ha investito molto nel suo territorio di origine realizzando circa 100 ettari di vigneti e una bellissima cantina con l'intento di far conoscere nel mondo l'ed i vini del Montello. Il Prosecco mi ha da sempre interessata e sono davvero felice di vivere questa. Il territorio è stupendo, ho apprezzato molto la bellezza dei vigneti realizzati cone soprattutto in modo ecosostenibile. La cantina è una bellissima struttura, inserita perfettamente nel paesaggio, per lo più ipogea e la parte fuori terra è stata pensata per riprodurre l'andamento delle colline che circondano la cantina.In questo contesto ho anche avuto l'opportunità di lavorare con iresistenti e di conoscere un vitigno autoctono a bacca rossa, la Recantina, che mi ha incuriosito ed appassionata molto. L'è piccolo particolarmente ricco di colore e di materia tannica, il vino che si ottiene è caratterizzato al profumo da sentori di frutti rossi ed erbe aromatiche, il sapore è elegante e nello stesso tempo strutturato,con una tessitura tannica spessa e setosa. I vitigni resistenti ritengo che possano rispondere alle esigenze dell'fornendo vini piacevoli e comunque di qualità.Un altro progetto che seguo è quello relativo alla produzione di vini "" ottenuti supervisionando il processo di trasformazione in modo da ottenere vini piacevoli. Detesto i difetti al profumo. "Brissi" Ansonica Maremma Toscana Doc di fattoria di Magliano è un esempio di vino ancestrale, ottenuto da uve biologiche macerate a freddo per 100 ore il cui mosto è fermentato in piccole uova di cemento da 3 e 6 hl. Non ha additivi, solo una piccola quantità di solfiti e non è filtrato. Mi occupo anche di vini senza, ho fatto tesoro dell'esperienza vissuta all'Istituto Vite e Vino della Regione Sicilia durante il periodo in cui sono stata enologo. Spirito libero Vermentino e Spirito libero Sangiovese sono i due vini senza solfiti prodotti dall'azienda Casteani in