Pubblicato il 12 marzo 2021 | 10:47

C

L'etichetta di Cameron Huges

Cosa succede sul web

Lot 762 | 2016 Piemonte

Barolo

Exceptional small-lot Barolo Docg at an incredible price!

E per forza il prezzo è incredibile: $27.00 (23 euro)

Free Ground Shipping on all orders of 12 or more bottles.

E c’è anche la spedizione gratuita per ordini di almeno 12 bottiglie.

E poi, orgogliosamente, l’annuncio che questo Barolo è out of stock, è esaurito.

Il confronto dei prezzi

C

L'etichetta di Cameron Huges

Cosa succede sul web

Lot 762 | 2016 Piemonte

Barolo

Exceptional small-lot Barolo Docg at an incredible price!

E per forza il prezzo è incredibile: $27.00 (23 euro)

Free Ground Shipping on all orders of 12 or more bottles.

E c’è anche la spedizione gratuita per ordini di almeno 12 bottiglie.

E poi, orgogliosamente, l’annuncio che questo Barolo è out of stock, è esaurito.

Il confronto dei prezzi

aduta in valore dell’del, anno 2020 su anno 2019, del 6% circa. Analogo dato a livello globale, il 2% circa. Come si spiega? Se è ardua di per sé la, figuriamoci quanto vicina al cimento impossibile sia laimmediata.Di certo è coacervo di fattori e di certo, lo diciamo subito, laci ha messo il suo. Sì, ma a livello mondiale il calo è comunque contenuto al 2%. Perché negli Usa è il 6%?è un broker statunitense che opera nel settore vino. Non produce, bensì acquista e poi vende apponendo il suo. Nel senso letterale, nel senso proprio di etichetta che va a vestire la bottiglia di vino. Vediamo cosa ha di recente posto in vendita sul suoA questo punto andiamo ine vediamo il prezzo medio di unqui da noi, dove il Barolo si fa. Ci comportiamo così: togliamo tutti quelli con prezzo superiore ai 100€. Degli altri facciamo una media ed arriviamo a 25 euro. Quindi, 23 euro negli Usa e 25 euro in Italia.Come è possibile? Coerenti a quanto detto in apertura, non azzardiamo risposta alcuna. Però la domanda intriga.aduta in valore dell’del, anno 2020 su anno 2019, del 6% circa. Analogo dato a livello globale, il 2% circa. Come si spiega? Se è ardua di per sé la, figuriamoci quanto vicina al cimento impossibile sia laimmediata.Di certo è coacervo di fattori e di certo, lo diciamo subito, laci ha messo il suo. Sì, ma a livello mondiale il calo è comunque contenuto al 2%. Perché negli Usa è il 6%?è un broker statunitense che opera nel settore vino. Non produce, bensì acquista e poi vende apponendo il suo. Nel senso letterale, nel senso proprio di etichetta che va a vestire la bottiglia di vino. Vediamo cosa ha di recente posto in vendita sul suoA questo punto andiamo ine vediamo il prezzo medio di unqui da noi, dove il Barolo si fa. Ci comportiamo così: togliamo tutti quelli con prezzo superiore ai 100€. Degli altri facciamo una media ed arriviamo a 25 euro. Quindi, 23 euro negli Usa e 25 euro in Italia.Come è possibile? Coerenti a quanto detto in apertura, non azzardiamo risposta alcuna. Però la domanda intriga.