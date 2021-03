Export del vino in frenata nel 2020. Ma ci sono segnali di recupero

Pubblicato il 11 marzo 2021 | 15:49

L'export del vino italiano nel 2020 ha toccato il valore di 6,29 miliardi

Un anno a due velocità

Dove va il vino italiano

I numeri di Qualivita Wine

Lazio maglia rosa della crescita: +8,6%

L'Italia riconquista la leadership mondiale

Frizzanti in difficoltà, Dop sempre primi per valore

Coldiretti: 150 milioni di litri invenduti

’export delnell’anno della pandemia si è fermato a 6,29 miliardi di euro. Un risultato indel -2,2% rispetto al 2019 ma comunque in aumento rispetto al 2018. Questo quanto emerge dall’elaborazione dell’sui datiche descrivono un anno complicato per il comparto: dopo il crollo del secondo trimestre, il recupero nell’ultima parte dell’anno non è bastato.Il 2020 si era aperto in maniera estremamente positiva rispetto al 2019, con un +5,2% a livello dinei primi tre mesi dell’anno. Poi lo scoppio della pandemiae le conseguenti chiusure dei locali e il rallentamento dell’economia. A maggio si è toccato un -24,3% per un risultato complessivo che nel secondo quarto dell’anno ha toccato 1,38 miliardi rispetto agli 1,57 miliardi dello stesso periodo del 2019.Dopo un terzo trimestre di sofferenza (-1,9%), la fine dell’anno ha portato a undel +0,7% con un export in decisa crescita a novembre e dicembre. Tanto che le cifre totali per l’ultimo quarto parlano di unpari a 1,84 miliardi di euro contro gli 1,83 miliardi registrati nello stesso periodo del 2019. Segnale di ripresa importante che giunge proprio nel momento in cui viene meno uno dei grandi pesi sul comparto agroalimentare italiano: i dazi Usa A livello, le maggiori difficoltà sono venute daiasiatici (i primi a essere colpiti dalla pandemia) che, con un -12,6% complessivo guidano la classifica negativa seguiti dall’America (-4,3%). Sostanzialmente piatto (+0,2%) l’export verso i Paesi europei che, nel complesso, coprono il 62% delle esportazioni di vino italiano nel mondo.Per quanto riguarda i singoli, il vino Made in Italy ha registrato andamenti altalenanti. Si passa dal -5,6% degli Usa al +1,4% del Canada, dal +4,9% della Svezia al -2,3% della Russia, dal +3,9% della Germania al -10,7% della Francia. Su tutti spicca la prestazione dellache, con una riduzione dell’import dall’Italia del -26,5% torna a rappresentare una parte marginale del mercato tricolore: solo l’1,6%.Per quanto riguarda le regioniitaliane, fra le prime 5 regioni per export vinicolo, tre mostrano un risultato dell’export in crescita nel 2020: Piemonte (+2,6%), Trentino-Alto Adige (+4,3%) ed Emilia-Romagna (+3,4%). Sono invece in calo Veneto (-3,3%) e Toscana (-3,2%). A seguire le regioni con un calo maggiore dell’export vinicolo sono Lombardia (-11,7%), Puglia (-7,6%), Sicilia (-11,9%) e Friuli-Venezia Giulia (-8,9%). Piuttosto stabili i risultati per l’Abruzzo (-1,9%) e positivi per il(+8,6%).In difficoltà ieuropei. Su tutti,, che chiudono l’anno del Covid rispettivamente a -10,8% (a 8,7 miliardi di euro) e a -3,2%. Dati questi che consentono all’Italia di riprendersi lamondiale di esportazioni a volume con oltre 20,8 milioni di ettolitri (-2,4%) ai danni della Spagna. Lo rilevano(Uiv) che, sempre sulla base dei dati Istat, rivelano performance oltre le previsioni. Un'evenienza che, secondo Uiv e Ismea, permette all’Italia di guadagnare quote di mercato sui competitor in buona parte delle piazze di sbocco e di guardare al futuro nella consapevolezza che il sistema del vino tricolore ha tenuto pur nelle asimmetrie dei risultati all’interno delle imprese, con le medio-piccole maggiormente in difficoltà.Meno bene gli, che soffrono in particolare sui mercati di sbocco, a partire da Usa e Uk e fanno segnare una contrazione tripla rispetto alla media: -6,9%, complice un calo significativo del suo prezzo medio. Molto meglio iin bottiglia (-1,5%) con un controvalore di 3,9 miliardi di euro. Tra i prodotti a marchio, iperdono il 2,9% confermandosi il segmento più esportato con oltre 4 miliardi di euro e un trend particolarmente positivo in Germania. Ottima la performance degli(+1,2%), a 1,5 miliardi di euro. Soffrono maggiormente i(-5,3%).Le percentuali e le tendenze, però, non possono nascondere ladi un anno difficile. A ricordarla è: «Oltre 150 milioni di litri di vino in più rispetto allo scorso anno giacciononelle cantine italiane per effetto della chiusura di ristoranti, bar ed enoteche in Italia e all’estero che ha fatto crollare ifuori casa con gravi difficoltà per il settore vitivinicolo italiano in particolar modo quello legato ai vini a denominazioni di origine e indicazione geografica, a maggior valore aggiunto».Per supportare le aziende vitivinicole in difficoltà, quindi, la Coldiretti chiede di intervenire con unadi emergenza rivolta ai vini a denominazione d'origine e indicazione geografica con l’obiettivo di togliere dal consumo alimentare almeno 200 milioni di litri di vini e mosti a valori paragonabili a quelli di mercato per garantire ladelle aziende. Da qui la richeista al Governo di intervenire con almeno 150 milioni di euro (valore medio 75 euro/ettolitro) attraverso aiuti nazionali, vista la mancanza di disponibilità di risorse aggiuntive garantite per la situazione di emergenza da parte della Ue. Unache, peraltro, consentirebbe di produrre 25.000 litri di alcol e gel disinfettanti 100% italiani che oggi vengono in larghissima parte approvvigionati sui mercati internazionali. «La Francia ha finora messo a disposizione per interventi similari oltre 250 milioni di euro - ha ricordato Coldiretti - In gioco c’è il futuro del primo settore dell’export agroalimentare Made in Italy»