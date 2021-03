La sugar Tax è utile alla salute o solo alle casse dello Stato? La risposta arriva dagli Usa

Pubblicato il 13 marzo 2021 | 09:33

er molti millenni l’umanità ha patito la, a tal punto che storicamente ile le forme voluttuose erano considerati segni die perfino di. Poi, quando anche isono diventati grassi, si è deciso cheera ormai, secondo, una “” - pure di fronte al continuo allungarsi dell’attesa di vita riscontrato nell'ultimo mezzo secolo. È stato addirittura istituito un “ World Obesity Day ”, celebrato il 4 marzo, anche se quest’anno è caduto nell’indifferenza generale, forse perché di crisi sanitarie ne abbiamo conosciute di peggiori.Come per molti altri allarmi simili, il “motore” dellasono gli, un paese dove l’obesità è fortemente presente e dove affligge in maniera particolarmente massiccia la. Secondo i dati ufficiali, il 66,9% delle donne americane è sovrappeso - oppure semplicemente “”.Si è anche identificato il colpevole: lo, soprattutto quello presente nelle. Di qui la soluzione preferita da quasi tutte le pubbliche amministrazioni: tassarlo, sia per scoraggiarne il consumo, sia per – francamente - tirare su un po’ diper leOrmai una cinquantina di paesi nel mondo ha deciso di proteggere laattraversosullo L’Italia è tra questi, anche se l’entrata in vigore della nuova disposizione è stata rimandata più volte e ora dovrebbe partire daÈ emerso però un problema: la soluzione fiscale non sembra funzionare. Anche qui glisono stati un utile laboratorio. Siccome le imposte anti-zucchero sono state introdotte perlopiù a livello metropolitano nelle grandi città, è relativamente facile. Ora uno studio del Nber-National Bureau of Economic Research americano ha analizzato l’effetto della norma nelle quattro piùdov’è stata applicata:I ricercatori riferiscono che a fronte di una tassa di un centesimo per oncia (28,4 ml) di, il consumo totale si è ridotto mediamente di sole cinque calorie al giorno a testa. Andando per singole città, i dati rilevano che il declino statistico è totalmente dovuto alla riduzione del consumo delle bevande nella sola Philadelphia, mentre «non si riscontra nessun impatto nelle altre tre città».Resta allora solo il “generato dalla tassa: senonché, in un’altra metropoli americana – Chicago - dove l’imposta era stata prima introdotta e poi ritirata, una sorta di rivolta popolare ha obbligato le autorità ad ammettere che lo scopo della misura era puramente fiscale - per tappare dei buchi nei conti municipali - e che la salute della popolazione non c’entrava. Il pubblico non ha gradito e l’amministrazione cittadina ha trovato prudente lasciar perdere...Ora, isono ancora grassi. Che ciò non faccia bene alla salute è assodato. Forse, prima o poi, bisognerà cercare un’altra spiegazione per il fenomeno. C’entrerà che, nei “millenni magri” citati sopra, l’umanità ha anchefino allo sfinimento, mentre oggi buona parte della popolazione è effettivamente sedentaria? Esiste la maniera dila