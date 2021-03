Calano le conoscenze sul vino dei consumatori. Ma le medaglie ai concorsi servono ancora

Pubblicato il 08 marzo 2021 | 12:59

nopubblicato recentemente dasulledelnel 2020 rivela un calo delle conoscenze legate al vino su un certo numero di importanti mercati di. Tra il 2015 e il 2019, l’indice di conoscenza del vino in Cina e negli Stati Uniti è sceso vertiginosamente di 6 e 5,5 punti rispettivamente. Tuttavia, anche se le conoscenze diminuiscono, il vino gioca un ruolo sempre più importante nella vita dei, prove alla mano.In termini di acquisto, la facilità didi un vino è diventato un. Il consumatore, per mancanza di tempo, si affidadel prodotto, e sempre meno a dati concreti. Ci siamo, quindi, chiesti quali siano gli elementi visivi che facilitano la scelta dei consumatori e se le medaglie giochino un ruolo maggiore nella decisione diTra settembre 2019 e febbraio 2020, ilha svoltopresso i produttori che hanno vinto una medaglia durante il concorso. Contemporaneamente, sono state svolte una serie di interviste con diversi buyer che operano nei principali paesi dell’Europa e negli Stati Uniti, per valutare l’impatto dellesulla commercializzazione e sul marketing.I risultati dell’inchiesta confermano l’ipotesi secondo la quale lehanno effettivamente unsul comportamento di acquisto dei consumatori. I loghi delle medaglie apposti sulle etichette consentono ai consumatori di individuare rapidamente i, il che riduce il loro tempo di selezione e il rischio di fare una cattiva scelta.è uno dei più grandi gruppi di vendita al dettaglio di alimenti al mondo, leader neie nell'e-commerce e un'azienda in prima linea nella vendita al dettaglio sostenibile, Jonas De Maere, loro responsabile vini negli Usa dichiara:«Nei supermercati, non c’è necessariamente qualcuno che possa orientare ile il reparto dedicato al vino può essere vasto e incutere una certa timidezza. Unavinta nell’ambito di unprestigiososempre il cliente sul fatto che i vini siano stati correttamente valutati e giudicati quali prodotti di qualità»., responsabile sourcing presso, corrobora queste affermazioni: «Un reparto vino nella grande distribuzione vuol dire 80 referenze nel campo visivo; il 99% dei nostri clienti non conoscono né il vino, né le denominazioni né i vitigni. Immaginate la forza di una medaglia come elemento di differenziazione in questo contesto. A ugual prezzo e fino al 15% più caro, un vino premiato siventi volte di più. Noi Buyers, accordiamo, quindi, molta importanza a questi segni distintivi».Secondo l’inchiesta condotta dal Concours Mondial de Bruxelles, una medaglia attribuita dal concorso può generare undelleche può raggiungere il 30%, a seconda del paese. «Per esperienza diretta, quando un vino riceve una medaglia le vendite possono aumentare dal 20 al 30%», dichiara, buyer vino da Makro Spagna e Metro.I produttori confermano i vantaggi di una medaglia ottenuta a uninternazionale. Il 78% delle aziende vinicole interpellate stimano che la medaglia del Concours Mondial de Bruxelles ha avuto un impatto significativo sulla propria immagine. Allo stesso modo, il 77% dei produttori intervistati dichiara che la medaglia ha avuto un effetto positivo sulle loro vendite. In particolare, per i produttori meno conosciuti, una medaglia è considerata come una porta d’ingresso per accedere a nuovi«Per un produttore, una medaglia rappresenta un eccellentedi- aggiunge Jonas De Maere - Alcuni dei miei fornitori che hanno vinto una medaglia hanno potuto accedere a nuovi mercati dopo essere stati contattati spontaneamente da alcuni Buyers, semplicemente perché hanno ottenuto visibilità sul sito del Concours Mondial de Bruxelles. È un ottimo ritorno su un investimento che alla fine è economicamente molto ridotto».Tuttavia, benché l’effetto positivo di una medaglia sia ormai accertato, non è sempre facile selezionare il. A volte, l’alto numero di medaglie attribuite rispetto alle iscrizioni può suscitare una certa diffidenza nei concorsi enologici. Contrariamente ad alcuni concorrenti, il Concours Mondial de Bruxelles rispetta le direttive dell’Oiv e dell’Unione Internazionale degli Enologi, secondo le quali solo un massimo del 30% dei campioni (spesso anche di meno) possono essere premiati.Inoltre, ilè l’unico concorso a effettuaresui vini premiati, comparando una selezione di prodotti con un campione acquistato in maniera anonima, facente parte dello stesso lotto. Una parte consistente delle somme provenienti dalla vendita dei loghi delle medaglie viene investita in questi controlli post concorso, il cui obiettivo è quello di garantire ai consumatori il maggior livello di soddisfazione rispetto ai vini plebiscitati dallaI membri della giuria sono pienamente consapevoli della serietà del Concours Mondial de Bruxelles e sanno apprezzarla, come conferma Xavier Leclerc: «Da degustatore professionista, posso dire che esistono concorsi che preferiamo per la serietà del loro metodo e della loro organizzazione. Tra i concorsi internazionali, per me il Concours Mondial de Bruxelles è IL Concorso. La qualità dei degustatori impone un livello di esigenza rispetto al proprio palato che non ho trovato altrove. Per me la medaglia del Concours Mondial de Bruxelles è la medaglia piùe quando riceviamo i risultati, avviso subito i Buyer dei vini premiati nella loro zona».Gli organizzatori cambiano ogni anno la location in nazioni diverse e prevedono per i giudici visite, eventi, degustazioni tematiche, cena di gala, insomma un denso programma sociale che aggrega i giudici, fa conoscere il territorio e fa sì che ognuno spera di essere invitato per la prossima edizione. Questo comporta che i giudici più esperti ed autorevoli aspirano di partecipare al Concours, preferendolo ad altri anche se noti.Il Concours Mondial de Bruxelles 2021 si svolgerà dal 22 al 24 maggio . La data limite per le iscrizioni è fissata al 18 marzo.