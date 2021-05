£$Giro del Vino, 3ª tappa$£. Arrivo birichino, da Roero Arneis

Pubblicato il 10 maggio 2021 | 11:00

I

La 3ª tappa: Biella-Canale

La tappa di oggi: Biella-Canale, 190 km



Erbaluce Docg:

Lessona Doc:

Roero Arneis Docg:

Roero rosso Docg:

I primi 10 della classifica generale:

Filippo Ganna 4h29’53” Edoardo Affini a 13” Tobias Foss a 16” Evenepoel a 20” Almeida a 20” Cavagna a 21” Van Emden a 21” Walscheid a 22” Brandle a 25” Moscon a 26”

Il percorso di quest'anno

l Giro d'Italia è un viaggio alla scoperta del nostro Paese in grado di regalare ad ogni viaggiatore una visita costante delle meraviglie che rendono la nostra Penisola tra le zone più belle del mondo. Tra i simboli dell'Italia c'è senza dubbio il vino e i vigneti da cui nascono le bottiglie; sempre più spesso ormai gli organizzatori della Corsa Rosa cercano di legare le tappe a qualche vino simbolo del nostro patrimonio enologico. Ecco perchè noi di Italia a Tavola abbiamo deciso per questa edizione numero 104 di accompagnare i girini con alcune etichette a nostra scelta, simbolo delle zone attraversate dalla corsa. Da qui e fino alla fine della corsa percorreremo le 21 tappe in calendario analizzando alcune etichette emblema dei territori attraversati, tra nomi blasonati e qualche chicca.La terza tappa dellarimane inper altri 190 chilometri con Filippo Ganna in maglia rosa dopo la vittoria della crono iniziale. Ieri vittoria al belga Tim Merlier (Alpecin-Fenix) in una volata di gruppo che ha visto Giacomo Nizzolo secondo ed Elia Viviani terzo. Partenza fissata ae arrivo ain provincia diIl profilo lascia pensare ad un'altra tappa favorevole alle ruote veloci del gruppo, ma qualche strappo piazzato nella seconda metà della tappa e soprattutto nel finale attraversando l'abitato di Canale potrebbe essere un trampolino per qualchedioppure un modo per togliere dalla corsa i velocisti puri. Chi la spunterà? Diego Ulissi potrebbe essere un bel nome, Peter Sagan resta sempre tra i favoriti così come Caleb Ewan, ma anche Fabio Felline, Giovanni Visconti e Alberto Bettiol. Oppure un'azione di forza diSi produce solo nel Canavese. Vino biancoe profondo, capace di raggiungere notevole. profumo delicato e caratteristico, molto fine, che ricorda quello dei fiori di campo dall’acacia al biancospino; sapore fresco, armonico, vellutato, con eleganti note minerali, floreali e fruttate, lievemente ammandorlate.Conosciuto come vino d’Italia perché fu scelto da Quintino Sella per. La sua produzione consentita nel comune omonimo in provincia di. Piacevole richiamicon sapidità caratteristica.A bacca bianca, il. Il suo nome ha un'origine curiosa, in dialetto piemontese significa “” ha profumi immediati, sorso fresco caraterizzato da un sapore lievemente minerale.A base, il suo territorio di produzione si sviluppa sulla. Vino armonico, caldo ed avvolgente con sensazioni di viola e frutti rossi sfumate con piacevoli fragranze speziate die cacao, in funzione del periodo diVini che bene si adatterebbero a questa tappa. Potrebbe vincere un corridore capace diil gruppo come l'Erbaluce sorprende l'assaggiatore, un corridore dalcome quello del Lessona oppure "" come il Roero Arneis Docg o, ancora,come un'iniezione di liquirizia.