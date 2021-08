Alto Adige Wine Summit, 4 giorni per gustare le etichette locali

Il Consorzio Vini Alto Adige si prepara per ospitare la terza edizione dell’Alto Adige Wine Summit, la più importante manifestazione enologica del territorio che dal 9 al 12 settembre accompagnerà le più importanti firme giornalistiche invitate all’evento, alla scoperta delle eccellenze vitivinicole altoatesine. I contrasti, quest’anno, caratterizzeranno una kermesse davvero ricca di eventi: infatti, verranno organizzati appuntamenti digitali e incontri fisici grazie ai quali gli ospiti dell’Alto Adige Wine Summit avranno l’opportunità di conoscere personalmente, a piccoli gruppi, i numerosi produttori.

Tutto pronto per Alto Adige Wine Summit

Il lavoro del Consorzio

«Lavoriamo ogni giorno per dare supporto ai 5mila produttori altoatesini e a un territorio che rappresenta una perla nel panorama enologico nazionale e internazionale - commenta Eduard Bernhart, direttore del Consorzio - l’Alto Adige Wine Summit è parte di una strategia che il Consorzio promuove per esaltare il territorio altoatesino e per raccontare la varietà enologica dell’Alto Adige. "Un mondo di contrasti" sarà il tema di quest’edizione, che renderà infatti omaggio a quella molteplicità di vitigni, terreni e microclimi che rendono esclusivi i vini che produciamo».

L’Alto Adige Wine Summit 2021 rappresenta un vero e proprio viaggio tra le etichette di grandi e piccole realtà produttive, che si distinguono per l’alto valore dei propri vini: non mancheranno quindi assaggi varietali e dedicate ad annate imperdibili e momenti di confronto con i produttori. Sarà anche l’occasione per vivere esperienze da sogno tra castelli storici come Castel Mareccio, dove il 9 settembre si aprirà ufficialmente la manifestazione, suggestivi vigneti e baite in alta quota nel magnifico scenario delle Dolomiti. Proprio in questo incredibile scenario gli ospiti del Summit potranno gustare cene imperdibili preparate da chef stellati, immersi in panorami mozzafiato dove l’armonia dei diversi contrasti trova la sua massima espressione.