La Lombardia punta al turismo della birra

Birra in Lombardia? Provare per credere. Un progetto di legge e un convegno hanno puntato l'attenzione su questa bevanda il cui consumo (e la produzione locale) cresce sempre più. Anzitutto il progetto di legge numero 139 approvato in commissione agricoltura su proposta del consigliere Floriano Massardi in merito alla promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare brassicola regionale.

La Lombardia sostiene la produzione di birra regionale e i microbirrifici



Progetto di tutela dei microbirrifici lombardi

«Si conclude finalmente l'iter - ha dichiarato Massardi - di questa proposta per tutelare e valorizzare i piccoli birrifici indipendenti che rappresentano una realtà sempre più numerosa e importante nella nostra regione. Sono ben 155, il 16% del totale nazionale con una produzione di 112mila ettolitri e 540 persone impiegate direttamente, oltre l'indotto dell'intero settore».



Si punta anche al turismo della birra

Il progetto prevede l'istituzione di un marchio regionale a garanzia della identificabilità del prodotto e la possibilità di creare dei percorsi turistici dedicati, come accade in altri paesi europei, che permettano di vendere e somministrare il prodotto nei luoghi di produzione.



Cresce la produzione di luppolo lombardo

E a proposito di produzione, durante un convegno promosso da Ersaf- ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste, in collaborazione l'assessorato all'agricoltura, è stato ribadito dall'assessore Fabio Rolfi che: «Seppur con numeri limitati, la crescita del luppolo lombardo è costante con un +75 % negli ultimi 13 anni, e qualità ormai riconosciuti». Gli agribirrifici collegati alle aziende agricole sono 36. In aumento gli ettari coltivati a luppolo; da 1 ettaro di 9 anni fa agli attuali 8 in maggioranza a Bergamo, Brescia, Milano e Mantova.



Ersaf e Regione hanno avviato un progetto di raccolta e selezione di ecotipi di luppolo lombardo così da consentire la produzione di birra 100% locale. Tre i punti cardine: raccolta e mappatura dei campioni selvatici, istituzione di una banca dati e realizzazione di un campo e collezione del luppolo, formazione e coltivazione. «Aumentare la coltivazione del luppolo - ha sottolineato Rolfi - significa minor dipendenza dall'estero e garantire redditività alle aziende agricole grazie ad una filiera emergente».