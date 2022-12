Nasce la birra lombarda: avrà un marchio registrato e percorsi turistici ad hoc

Esulta il consigliere relatore Floriano Massardi: «Nasce la birra lombarda, con la nuova legge la Regione promuove la filiera brassicola all'insegna della rosa camuna». Usando un termine sportivo, il provvedimento è stata approvata in Consiglio al 90°, all'ultimo minuto utile prima della fine della legislatura. E, per giunta, anche all'unanimità. La norma intende anzitutto tutelare e valorizzare i piccoli birrifici artigianali indipendenti in grado di produrre meno di 10mila ettolitri l'anno. Oggi rappresentano una realtà sempre più numerosa e importante.

Nasce la birra lombarda



Marchio regionale e percorsi turistici ad hoc

Viene istituito un marchio regionale a garanzia dell'identificabilità del prodotto e la possibilità di creare percorsi turistici dedicati, come accade in altri paesi europei, che permettono di vendere e somministrare il prodotto nei luoghi di produzione.



Aree abbandonate destinate alla coltivazione del luppolo

Interessante pure l'intento di destinare aree abbandonate e poco redditizie alla coltivazione e del luppolo, che oggi viene per la grande parte importato dall'estero. Un settore di nicchia.



«Adesso, con la nuova legge viene messo in grado - hanno sottolineato i politici lombardi in aula - di affrontare la spregiudicatezza del settore industriale».



I numeri dei microbirrifici in Lombardia

In Lombardia sono ben 327 i microbirrifici - triplicati in 10 anni - il 16% del totale italiano, con una produzione di 112 mila ettolitri e 1500 persone impegnate complessivamente. Il fatturato stimato è di 70 milioni di euro. Un mercato che offre interessanti prospettive di lavoro e reddito soprattutto alle nuove generazioni. In maggioranza i produttori hanno infatti meno di 30 anni. Stanziati anche 200mila euro a sostegno del comparto.