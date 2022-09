Due secoli e non sentirli: la cedrata Tassoni alla conquista di Usa ed Europa

«Alla conquista dei mercati americani e tedeschi con un'eccellenza del made in Italy: la cedrata Tassoni, due secoli di storia fortemente legata al territorio grazie ad una ricetta ancora oggi segreta e che non dovrà mai cambiare». Così Matteo Bruno Lunelli, ceo e presidente del gruppo di famiglia, all'avvio delle due giorni alla scoperta della mitica cedrata Tassoni. Da Salò (Bs), dove è nata nel 1956 e dalla sede storica dalla quale ogni anno escono 22 milioni di bottiglie dalla inconfondibile buccia d'agrume, a Santa Maria del Cedro (Cs) in Calabria dove si coltiva il prezioso cedro Diamante.

La mitica cedrata Tassoni



Ricetta segretissima

È il migliore, dal profumo inconfondibile grazie a peculiari molecole aromatiche (assieme ad arance, limone e bergamotto) ed è la base della inviolabile ricetta della bibita analcolica più famosa d'Italia. Si trova sottochiave in cassaforte, conosciuta solo da due persone e ogni anno viene ritoccata con un'erba segreta, delle valli bresciane. I “custodi” sono l'erborista Graziano Perugini e il responsabile della produzione Marco Beltrami. È amata da veri e propri “Tassoni Lover”.



Acquistata dalla famiglia Lunelli

Il gruppo Lunelli di Trento (celebre nel mondo per le bollicine Ferrari, sul podio per 5 anni della Formula 1) ha acquisito nel 2021 l'azienda bresciana fondata nel 1793 dalla famiglia Amadei - si chiamava allora Acqua di tutto Cedro - poi passata alla famiglia Redini.

Matteo Bruno Lunelli



Bilancio del 2021 di oltre 10 milioni di euro: costi delle materie prime 3,6 milioni ,1,5 milioni il personale. «Vogliamo mantenere e consolidare il brand sul territorio - ha detto a chiare lettere Matteo Lunelli - e partire nel contempo alla conquista di nuove quote di mercato in Usa, Svizzera con un occhio particolare alla Germania. Oggi vendiamo per il 90% in casa nostra, soprattutto al Sud: 50% nel canale Horeca e il restante 50 nella Gdo.Qui a Salò, dove lavorano una trentina di persone ci sono le nostre solide radici e vogliamo mantenerle ben salde perché sono legate a una storia che rappresenta il vero made in Italy grazie al talento delle persone. In cantiere ci sono importanti progetti di sviluppo, con un obiettivo: far diventare la Cedrata Tassoni, la bibita italiana di eccellenza capace di raccontare al mondo un posto meraviglioso, nel cuore del lago di Garda».



Bibita, la cui originalità era già stata cantata da Mina negli anni '70 in una storica pubblicità nei Caroselli Rai. Nasce dalla creazione degli aromi in totale artigianalità; il colore è naturale, senza conservanti e sarà sempre più sostenibile, espressione di una terra di antiche tradizioni nella distillazione e nella coltivazione degli agrumi, in una zona dal clima mediterraneo.