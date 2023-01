Wine in Venice ecco le 20 cantiche etiche, sostenibili e innovative

Prima del Carnevale, Venezia si è trasformata in capitale del vino. Oggi, 28 gennaio 2023, si è, infatti, alzato il sipario, su Wine in Venice (in programma fino al 30 gennaio), la manifestazione, anzi un vero e propri red carpet del vino, alla Scuola Grande della Misericordia e a Palazzo Ca’ Vendramin Calergi, che vede protagoniste 20 cantine, una per regione, oltre a degustazioni e dibattiti. Un palcoscenico dedicato a protagonisti, storie, contaminazioni tra il mondo del vino e non solo che è stato usato anche per lanciare un messaggio importante dall’Italia all'Europa. Il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio torna sul via libera dell'Ue alla normativa irlandese che sul piano dell'etichettatura equipara il vino alle sigarette: «Ho partecipato all’inaugurazione di Wine In Venice per confermare che le istituzioni italiane sono vicine ai nostri produttori di vino – ha detto Centinaio - Nessuna etichetta potrà mai mettere in discussione la qualità di un prodotto made in Italy ed esportato in tutto il mondo».

Il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio sul palco di Wine In Venice



Le venti cantine sul red carpet

Venti le cantine che, selezionate da giornalisti, sommelier ed esperti, hanno avuto l'occasione di esporre, nei tre giorni della kermesse. Sono state scelte seguendo tre criteri etica, sostenibilità ed innovazione e che condividono i valori fondamentali del manifesto della manifestazione, Wine for Future.



Le 20 cantine sono: