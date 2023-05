Milano Sake diventa Nakama: lungo la via italiana del “vino del riso”

Del sake, in Italia, non si dovrebbe più parlare come di uno sconosciuto o di un eccentrico cugino d’oltremare: è fra noi, siamo tra i primi importatori in Europa, abbiamo imparato a degustarlo anche grazie a realtà come “Milano Sake”, nata nel 2014 per opera di Fabio Caltagirone, Josef Khattabi e Matteo Ceravolo: si tratta di pionieri, insomma, lungo la via italiana del sake, con oltre 20mila bottiglie vendute su tutto il territorio nazionale nel 2022.

Milano Sake cambia nome in Nakama

Dopo quasi dieci anni è arrivato il momento di rinnovarsi, e difatti il brand milanese del “vino di riso” cambia volto: si chiama oggi “Nakama” (la banda, la compagnia) per aggregare ancora più amici, prodotti, clienti. Alla compagine esistente si aggrega Marco Massarotto, colui che ha portato il sake in Italia dal 2010 oltre che “Sake Samurai”, formatore Wset e autore di “Sake, il Giappone in un bicchiere”: Marco si occuperà di marketing, comunicazione e formazione.

Con Nakama in Italia i sake invecchiati e tante novità

E le novità non sono finite: oggi Nakama introduce in Italia i sake invecchiati, presenta nuove cantine artigianali ed esclusive a completare il suo portfolio regionale, lavora per sviluppare il mercato dello shochu e dei distillati giapponesi e per la mixology. A parte il beverage, Nakama presenta in esclusiva due prodotti destinati a far breccia nel mercato crescente dei nippofili, e non solo: la salsa di soia artigianale Shibanuma e, per la prima volta in Italia, l’“Aka-zu”, l’aceto rosso di riso di Yokoi, icona del gusto tra i sushi master di Tokyo. Inoltre, un listino dedicato alla gdo con prodotti selezionati ad hoc.

Il Sake shop di via Rosolino Pilo

Il nuovo punto vendita di Nakama è il Sake shop di via Rosolino Pilo, che si presenta come ambiente polivalente: ufficio, negozio, spazio eventi e punto di ritrovo a Milano di tutti gli amici del sake, nonché gastrocuriosi. Sono in programma anche nuovi corsi di formazione in collaborazione col Wine and Spirit Education Trust di Londra (Wset).

«Il Giappone ci ha conquistato - dichiara Marco Massarotto, socio di Nakama - con il sushi, e ora crescerà con i suoi mille prodotti straordinari, gustosi e salutari. Riempirà i negozi, gli e-commerce e le dispense delle italiane e degli italiani, richiedendo però anche educazione e cultura. Noi siamo qui per entrambe le cose: prodotti artigianali di qualità e formazione professionale per tutti».