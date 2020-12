Consumi di vino a picco nei ristoranti, volano in casa. Il covid riscrive le regole del mercato

Pubblicato il 05 dicembre 2020 | 17:07

Schizzano i consumi casalinghi

Crollano i consumi fuori casa, ma schizzano quelli casalinghi

I Millennial trascinano i consumi

I consumi di vino negli Stati Uniti

L'acquisto in prima persona permette di rendersi conto dei costi

Acquisti online, maggiori competenze

Su vino e birra, crollano i superalcolici

Produttori, focus sul marketing

L'obiettivo è imparare a vendere direttamente ai consumatori

Per i ristoratori il conto vendita ha il destino segnato

Vendere vino non sarà più come una volta

Le Prugne della California

ell’attesa, chissà quanto vana ed eterna, delle iniziative concrete e non ciarlate che il cosiddetto “tavolo vino” saprà e vorrà porre in essere proviamo a fare undello stato del vino italiano in questache denomineremmo, a beneficio dei posteri, “la policromia del Belpaese ai tempi del Covid”, giusto per ricordarci che siamo suddivisi in zone: la gialla, l’arancione e la rossa.Una sostanzialeè doverosa e opportuna onde inquadrare l’argomento. La spondadel vino, atteso che quella di produzione (dalle uve al vino, dai vigneti alla cantina) permane nella sua core competence, si imbatte nella crisi del canale Horeca . Raccapriccia constatare che l’approccio è lamentevole ed è più rivolto a questuare aiuti piuttosto che ad individuare soluzioni che scaturirebbero non difficoltosamente da un’analisi dello scenario che nel suo evolversi, reso veloce dalla pandemia, lancia non criptici segnali di allerta ma al contempo ammicca a stimolanti vie diCiò posto in premessa, osserviamo i fatti. E di fatti ne osserviamo cinque. Attenzione a questo primo fatto. Calibriamo parola per parola l’affermazione seguente: “Nel periodovi è stata una crescita della frequenza del consumo di vino”. Chiaro? Non soltanto è cresciuto il consumo di vino, ma è cresciuta (fenomeno vistosamente correlato, ovviamente) ladel consumo: più occasioni di “calice in mano” rispetto al passato. E siccome non è che sie sidue volte al giorno, in tutta evidenza la crescita di frequenza significa modalità di consumodai pasti.Se poi accade che al momento dell’si bene vino piuttosto che melanconico spritz e a cena comunque bevo due calici piuttosto di uno così come a pranzo ne bevo uno piuttosto che zero e tutto questo avviene in, allora ben si comprende come la commutazione dal fuori casa alle occasioni casalinghe ha più che compensato la diminuzione dei consumi nel canale Horeca. E allora, perché ci si lamenta così tanto della crisi del canale Horeca se la somma algebrica dei consumi ha il segno positivo?Secondo fatto. Quali fasce distanno guidando il binomio “maggior frequenza&maggior consumo”? Stralciamo da uno studio recente (ottobre 2020) dell’autorevole osservatorio. Negli Stati Uniti la crescita del consumo di vino è stata guidata dai bevitori(25–39) e Generazione X (40–55), seguiti da vicino dalla Generazione Z (21-24). I Baby Boomers (> 55), che rappresentano oltre un terzo dei bevitori regolari di vino negli Stati Uniti, non hanno aumentato la loro frequenza di consumo di vino nella stessa misura. E quindi, aggiungiamo noi, l’hanno comunque, sebbene “non nella stessa misura”. Lo stesso studio pone poi enfasi su un incrementooccorso su tutte leesaminate, della presenza delle bevitrici.Terzo fatto. A fronte del consumocosa si è ovviamente verificato? Si è verificato che comprando la bottiglia sullo scaffale, sia esso scaffale Gdo o scaffale enoteca , il consumatore buyer si rende conto deldella bottiglia e comincia a fare mente locale su quanto la stessa bottiglia (o comunque bottiglia assimilabile) ilgliela faceva pagare. Insomma, a dirla tutta, si rende conto che i, che nessuno contesta come principio, sono esosi.Quarto fatto. Fortemente addentellato al precedente: il consumo casalingo non è stato innescato solo dain spazi fisici, bensì anche da shope quindi mediante e-commerce. Ciò ha comportato particolarmente un’altra novità: il bevitore/buyer ha accresciuto notevolmente le suesul mercato del vino. Ha tempo e voglia, e tanta possibilità, di documentarsi bene prima di effettuare acquisto.Quinto fatto. Chi fa compagnia al vino nella crescita dei(in questo caso non delle frequenze, ma solo dei consumi) delle bevande? Risposta: la. Non sottovalutiamo, pertanto, il calo dei consumi dei superalcolici A fronte di questi cinque fatti, come si articola il sempre valevole assunto “e pertanto ne consegue che?”. Di conseguenze forti, per il mondo deidi vino, ne individuiamo essenzialmente due. Una prima conseguenza è il sapere concentrarsi nelle attività di(su cui si tratta assolutamente di investire oggi più di ieri ma, attenzione, soprattutto oggi molto meglio di ieri !) focalizzando, comunicazioni e relazioni sulle due fasce principali rappresentate da Millennial e Generazione X.Una seconda conseguenza, che impatta sulla nuova, è dare priorità alla vendita online e con essa al segmento DtC (Direct to Consumer). Questo modello è in crescita, specularmente a fronte delladel modello vetero “distributore / grossista / rappresentante” espressionidi un mondo che necessitava di gangli di intermediazione oggi in via di rapida obsolescenza. L’investimento nel DtC è alla portata anche deiproduttori, specialmente se costoro si coalizzano e trovano supporto nell’ambito consortile.Si pensi, e si faccia utile riflessione al riguardo, che in(fondamentalmente il Sud Africa) ed in Oceania è il DtC a contribuire per la maggior parte ai ricavi da vendite di vino. Ma mentre per Africa ed Oceania si intende, lo chiariamo meglio a scanso di equivoci, produttori locali sui lorolocali, sul mercato statunitense invece, il DtC è percorribile anche dalle aziende italiane abilitate all’export negli Usa. Dall’autorevole fonte Wine Analytics, stralciamo il dato significativo del report di questo corrente mese di novembre: DTC Shipments +15%. Occhio anche a: Off-Premise +14%. Specifichiamo che ci si sta riferendo al mercato USA di consumo con osservazione ottobre 2020 su ottobre 2019.Nel mentre, per suo conto, come la ristorazione dovrà rapportarsi al “vino” sia nel suo “buy side” ovvero verso i produttori e sia nel suo “sell side” verso i clienti? La certezza è una sola: modificare radicalmente e coraggiosamente, di concerto con fornitori e clienti, il comportamento tenuto fino a ieri/oggi. Buy side si tratterà di affrontare con competenza e lungimiranza il destino segnato delSell side si tratterà di praticare un prezzoche ponga a cardine il segno “+” nella calcolazione del(con una sola cifra dopo il segno +), agevoli ildel vino: il cliente si compra lee se le porta a casa, ed al contempo, finalmente, consentire se non addirittura agevolare anche il Byob, cioè, a fronte del verificarsi di determinate condizioni e regole, il cliente si porta il vino da. Non disgiunte dacon efficiente software gestionale, tecnologia dei pagamenti e customer relationship mediante social media, sono queste le ponderate ed ineludibili attività da mettere in gioco nella nuova ristorazione. Il “vino” nella nuovapuò divenire contributore di utile aziendale ancor più di oggi, sebbene a sguardo miope e nostalgico, in prima lettura potrebbe apparire vero l’incontrario.