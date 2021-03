Un enologo in cucina: grandi vini per grandi piatti

Pubblicato il 13 marzo 2021 | 06:35

I contrasti esaltano i sapori

Le erbe aromatiche arricchiscono i piatti

Primi con pasta fatta in casa

hi ama il vino non può non amare la buona tavola. Del resto,presuppone che quel piatto abbia delle qualità: e cioè che sia stato preparato con cura e attenzione, partendo dalla selezione degli ingredienti migliori fino alla presentazione. Perché. Per me cucinare è un rito, un’in cui metto tutto me stesso. Un po’ come quando creo un vino, così anche ai fornelli mi piace esplorare, sperimentare, talvolta osare,. La mia ricerca degli ingredienti non cede mai ai compromessi. Per questo mi piace fare la pasta in casa, secondo tradizione, o occuparmi personalmente della marinatura della cacciagione, scegliendo le spezie giuste che possono fare la differenza.Esaltare i sapori ricorrendo ai contrasti è un altro dei miei obiettivi. Spesso cucino pietanze di carne con la frutta per ricercare quella contrapposizione tra dolce e sapido che rende alcune ricette particolarmente interessanti. Come l’, uno dei miei piatti forti, che servo con una salsa di arance amare raccolte nel mio giardino. Una variante è l’, che preparo soprattutto in autunno perché tra gli ingredienti chiave non possono mancare i chicchi di melograno, oltre ai pezzettini di mela, pera e frutti rossi. Quando la inforno, gli zuccheri della frutta si sciolgono e con i succhi della carne creano una sorta di emulsione cremosa con cui poi cospargo l’anatra prima di servirla. Un piatto così elaborato va necessariamente, un vino di struttura ma con la suadenza e la femminilità tipica dei Merlot, elegante, con tannini setosi e sentori di frutta rossa e spezie.Un altro piatto di carne che mi piace cucinare giocando con i contrasti è il. Anche in questo caso, lo lacco con un velo di marmellata di arance amare e prima di infornarlo lo cospargo di semi di finocchio. Il coscio preferisco accompagnarlo con un contorno di patate novelle che metto in forno con un filo d’olio extravergine d’oliva, dell’olio di riso, rosmarino, una spolverata di semi di finocchio e spezie varie. Una pietanza così ricca di sapore. Un vino dotato di grande profondità, sia all’olfatto sia al palato, che esprime tutta la complessità data dal lungo affinamento in legno. Un Montepulciano di questa caratura si apprezza di più quando ha compiuto diversi anni di affinamento in bottiglia.Quando cucino mi piace usare le, soprattutto il timo, l’origano fresco e il rosmarino che rievocano i profumi della macchia mediterranea, ma anche le spezie esotiche, come la paprika dolce, lo zenzero, il cumino e il curry. Prediligo il(che sia un’affumicatura dolce però!) poco salata, o in alternativa con i filetti di alici. A questa pietanza, di solito, abbino il, vino rosato affinato in anfora e barrique usate di qualche anno, che mantiene note fruttate complesse, concepito per un lungo affinamento in bottiglia.mi piacciano molto. Mia madre era romagnola e la sua pasta fatta in casa con il ragù per me è una sorta di pietra miliare, un modello di riferimento che mi spinge a dare sempre il massimo per eguagliare quell’equilibrio perfetto di sapori. Ili amo tutti: di carne, di pesce a base di cacciagione. Quello che conta davvero, però, è la qualità della pasta che deve essere sempre eccellente, anche quando la scegliamo al supermercato. C’è un primo semplice, ma al tempo stesso ricercato, di cui sono particolarmente ghiotto: ila cui va assolutamente abbinato un vino con un’acidità piuttosto evidente. Come uno spumante italiano ottenuto da uve principalmente, o uno champagne tipo, o ancora, in alternativa, un vino Chardonnay di grande struttura che abbia compiuto un lungo affinamento e mostri una vena acida matura. Penso al, Chardonnay bio che nasce nel cuore della Valle dei Laghi, in Trentino, o allo, azienda della Valle d’Aosta.Sono un enologo, non un cuoco. Ma nel mio piccolo cerco diche contribuisce a trasformare le occasioni di convivialità (di cui in questo momento sentiamo fortemente la mancanza) in