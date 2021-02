Pinot Grigio, tra i vini italiani più esportati al mondo

Primo Piano del 01 febbraio 2021 | 08:27

e c’è un vino icona del bere all’italiana nel mondo, questo è il. Un vino che, negli anni, ha riscosso un successo planetario diventando uno dei più “alla moda”, soprattutto all’estero, dove. Basti pensare che negli Stati Uniti il 34,7% del Pinot Grigio che viene venduto è made in Italy (dati Osservatorio del vino). Inoltre, per le sue doti di leggerezza, per lacon le cucine di tutto il mondo e per la sua grande bevibilità, che lo rende ideale anche come aperitivo, pare sia particolarmente apprezzato dal. Lo dicono i numeri: in Usa e Regno Unito, infatti, quasi il 60% dei consumatori sono donne.All’origine di questo fenomeno mondiale tutto italiano c’è senza dubbio la scoperta rivoluzionaria compiuta dall’azienda Santa Margherita che, nel 1960, ebbe l’intuizione didi questo vitigno allora poco diffuso nel nostro Paese. Ne venne fuori un vino bianco dagli aromi fruttati che possono risultare più o meno intensi, a seconda del terroir di provenienza e dei metodi di vinificazione, e ricordare la mela gialla, la pera e gli agrumi.Nato da una, la varietà Pinot Grigio negli anni si è diffusa moltissimo in Italia dove ha trovato un habitat ideale. Del resto si tratta di un, che dà risultati migliori nelle zone tendenzialmente più fresche e ventilate. Solitamente viene, senza dunque la presenza di bucce, dando vita al classico Pinot Grigio dal colore. Ma se lasciato macerare a contatto con le bucce, assume quella, che lo ha contraddistinto e fatto apprezzare anche nel passato.Come tutte le uve Pinot, è una varietà piuttosto delicata, che dà origine a vini, e non sulla muscolarità come invece accade con lo Chardonnay, giusto per fare un esempio. Eppure è un vino che può essere affinato in barrique o in botti grandi, e può dare origine a vini da bere giovani oppure adatti a un lungo invecchiamento.Nella rivisitazione della vecchia tecnica enologica, c’è poi chi opta per le: metodi che permettono di ottenere vini più estremi, molto carichi di colore, talvolta meno profumati, ma con una spiccata personalità, che però non tutti i consumatori apprezzano.In Italia, si coltiva Pinot Grigio di grande qualità sulle, in particolare nelle zone del Collio, dei Colli orientali e del Grave, ma anche nelle(dove è conosciuto con il nome di Ruländer),, in quest’ultimo caso raggiungendo degli ottimi risultati.Bisogna dire, però, che il successo di questo vino ha scatenato negli anni un consumo tale da spingere i produttori a coltivare Pinot Grigio un po’ dappertutto, e non sempre con risultati apprezzabili. In Italia, la, con rese molto alte, spesso è andata fortemente a discapito della qualità, generando fenomeni speculativi che in generale non sono di aiuto nel mantenere alto il profilo di qualsiasi vino. Per fortuna, grazie alla sensibilità e alla volontà di molti viticoltori, produttori e di alcune cantine cooperative, c’è stato un cambio di passo che ha avviato un, volta a valorizzare al massimo la nobiltà di questo vitigno.Come enologo che mira a mantenere alto il profilo dei vini italiani, sono convinto che bisogna fare il massimo per tutelare e valorizzare questo come altri vitigni divenuti ormai una nostra eccellenza,, nei limiti del possibile, e mettendo in conto anche qualche sacrificio. Perché il nostrova promosso e difeso, sempre.