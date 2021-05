Sangiovese e non solo. Toscana, terra di grandi vini

Primo Piano del 17 maggio 2021 | 05:00

Il Sangiovese è Toscana

Un vitigno versatile ma delicato

I vitigni autoctoni dimenticati

Non solo vini rossi

L’Aleatico, il vitigno del passito

e dici Toscana, dici, uno dei vitigni più nobili e prolifici d’Italia, un vero e proprio ambasciatore delle nostre eccellenze enologiche nel mondo. Con una, Il Sangiovese è la varietà più diffusa nel Belpaese (dati rapporto Oiv del 2017). Anche se si coltiva con successo in diverse regioni dell’Italia centrale, come l’Emilia Romagna, l’Umbria o le Marche, è in Toscana che si esprime al massimo.Come il Nebbiolo è l’emblema del Piemonte, il Montepulciano dell’Abruzzo e il Cannonau della Sardegna, il Sangiovese lo è della Toscana. Un vitigno che esiste dalla notte dei tempi, una vera e propria colonna portante dell’enologia e della viticoltura italiana. Gli ampelografi ritengono che il luogo d’origine sia la zona Appenninica tra Toscana e Romagna, dove ancora oggi rappresenta l’uva a bacca rossa più importante.Ed è proprio in Toscana che ha trovato il suo habitat ideale dando vita a tanti vini Doc e Docg : dal, con le sue varie denominazioni, al Brunello di Montalcino , dal Carmignano al Vino Nobile di Montepulciano , dal Morellino di Scansano fino ai rossi di Montecucco Ma è anche presente nel blend di molti, quei vini “ribelli” che a partire dagli anni ‘80 scardinarono le regole del panorama vinicolo italiano. Allora, infatti, alcuni produttori si sentivano stretti nella rigidità dei disciplinari. Fu così che avvenne la rivoluzione, a cui contribuì in maniera decisiva, padre della moderna enologia italiana, che osò aggiungere al Sangiovese vitigni internazionali, come il Merlot, il Cabernet Sauvignon e il Syrah, per ottenere vini più ricchi, corposi e di caratura internazionale. Etichette che riscossero grande successo, specialmente negli Stati Uniti, diventando un autentico fenomeno planetario.Il Sangiovese è un vitigno con un’epoca di maturazione media, che ha una buona capacità di adattamento e tende alle produzioni abbondanti. Prediligi terreni di medio-impasto tendenti all’argilloso, soprattutto dotati di una buona presenza di scheletro. È molto versatile ma anche piuttosto delicato, sensibile al caldo, al freddo e alle piogge, e richiede dunque una viticoltura fondata sul massimo rispetto della pianta e su una buona gestione dei suoli.Con le giuste condizioni, dà vita a vini estremamente fini e di grande longevità, ma anche a straordinari vini da fine pasto o da meditazione come il famoso Occhio di Pernice. Storicamente, il Sangiovese affina in botte, tuttavia, ci sono delle espressioni in purezza affinate in barrique che hanno generato etichette di grande prestigio.Tra i vitigni autoctoni utilizzati in blend con il Sangiovese c’è ilche, insieme alla Malvasia Nera, faceva parte della ricetta originale del Chianti e del Chianti Classico. Un vitigno molto antico, poco vigoroso e poco produttivo che, se vinificato in purezza, può dare vita a vini di buon corpo, morbidi e vellutati, caratterizzati da note floreali, fruttate e dal sapore vinoso. Tra i vitigni toscani dimenticati che ultimante sono stati ripresi in considerazione mi piace ricordare: il, ile ilAnche se dei quasi 59mila ettari vitati in Toscana, l’85% sono occupati da vitigni a bacca nera, dal restante 15% di vitigni a bacca bianca si ottengono vini di tutto rispetto, se confrontati con i bianchi delle regioni italiane più vocate. Tra i vitigni autoctoni più utilizzati per produrre i bianchi di Toscana, vale la pena ricordare la, il, la, utilizzata prevalentemente per il Vinsanto, e l’. E poi c’è ilche si coltiva in Maremma, lungo tutta la costa tirrenica fino alle Colline Metallifere e al Monte Amiata. Le caratteristiche di questi territori, i cui suoli hanno una conformazione molto variegata, unite all’influenza del mare, rendono il Vermentino di queste zone nettamente diverso da quello prodotto in altre parti d’Italia, principalmente in Liguria e Sardegna.C’è un altro vitigno, stavolta a bacca rossa, che ama il mare e la macchia mediterranea: è l’Aleatico, uno dei più interessanti e affascinanti della Toscana grazie alla sua. Diffuso soprattutto sull’, dove si produce l’Aleatico Passito Elba Docg, si può trovare anche in microcoltivazioni lungo tutta la costa tirrenica. L’Aleatico passito e il vinsanto possono essere considerati vini da “meditazione” ma sono anche perfetti per accompagnare formaggi a pasta dura e dessert.Questo viaggio ideale tra i vitigni della Toscana ci rivela che,Quello che conta è interpretare bene le caratteristiche di ogni singolo vitigno e lavorare in vigna e in cantina senza porsi schemi mentali. Solo così si possono ottenere le migliori espressioni da ogni singola varietà, che sia vinificata in purezza o con altri uvaggi. Dico sempre che lo scopo principale del mio lavoro è rendere felici le persone. Se dopo aver bevuto un “tuo” vino ti dicono che è piaciuto, questo basta a ripagarti di tutto l’impegno, la passione e il tempo che hai investito per ottenere quel piccolo miracolo in bottiglia.