Long Now 2020, il Langhe Doc di Pellissero che unisce Barbera, Nebbiolo e lo scorrere del tempo

In uscita in ottobre, la bottiglia del ventennale. Un Langhe Doc della cantina Pellissero di Treiso (Cn) prodotto con una selezione di uve Barbera e Nebbiolo. Il suo nome è stato preso in prestito dalla The Long Now Foundation, ente no profit con sede a San Francisco voluto da un gruppo di uomini di scienza e di pensiero di cui fanno parte anche Stewart Brand e il musicista Brian Eno.

Il Long Now 2020 nello speciale box del ventennale con il libro manifesto della Long Now Foundation

Uno dei progetti sviluppato dalla fondazione è quello de il The Long Now Clock, un orologio alimentato dai cambi di stagione che procede di un solo scatto ogni anno, suona ogni millennio ed è progettato per scandire il tempo per 10.000 anni. In attesa che si completi la costruzione di questo monumento alla lungimiranza che verrà incastonato in una montagna del Texas, se ne può ammirare il primo prototipo allo Science Museum di Londra e parte del suo spettacolare quadrante è visibile sull’etichetta del vino Long Now.

Per celebrare questo importante anniversario è stata creata una scatola speciale in legno contenente la bottiglia di vino Long Now e il libro manifesto della Long Now Foundation. Long now viene prodotto esaltando le potenzialità delle due varietà, da piante relativamente vecchie. Vinificazione separata, affinato per quasi due anni in piccoli fusti di rovere, viene poi assemblato prima dell’imbottigliamento e lasciato riposare per quasi un anno in bottiglia prima di essere commercializzato. Grande opulenza olfattiva, con note di lampone, mora, prugna molto matura e ribes nero mescolate con sensazioni eteree appena pronunciate e leggeri sentori di vaniglia che ben si associano e fanno da cornice al complesso degli aromi presenti. Dalla forte presenza tannica ben equilibrata dall’acidità, risulta morbido e strutturato allo stesso tempo e in grado di prolungarsi nella persistenza gustativa.

Pellissero Azienda Agricola

via Ferrere 10 - 12050 Treiso (Cn)

Tel 0173 638430