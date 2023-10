In Campania, in particolare in Irpinia, troviamo un vitigno a bacca bianca che ha una storia lunghissima e un altrettanto grande qualità. Parliamo del Greco di Tufo, un vino già citato ai tempi di Plinio il Vecchio, che scriveva “Il vino greco era così di alta qualità che veniva servito ai banchetti una volta sola”.

Oltre ad essere un grande vino di eleganza e struttura, tale da essere considerato il più rosso tra tutti i bianchi, è anche uno dei vitigni a bacca bianca con il maggior potenziale di invecchiamento. Per la degustazione è bene conservarlo in cantina ad una temperatura adeguata così da averlo sempre pronto al servizio. Scopriamo quindi l’Oikos 2020 Greco di Tufo Riserva della Cantina Fonzone.

Oikos 2020 Greco di Tufo Riserva della Cantina Fonzone

Una cantina che nasce nel 2005 con la voglia di valorizzare i vitigni del territorio come l’Aglianico, l’Aglianico di Taurasi, ma anche il Greco di Tufo e la Falanghina. Altra caratteristica di questa cantina e l'impegno nei confronti della sostenibilità.

Vino degustato, Oikos 2020 Greco di Tufo Riserva della Cantina Fonzone

Il calice adatto alla degustazione può essere un po’ più ampio rispetto al solito calice da vino bianco per andare a valorizzare la struttura di questo vino che ha bisogno di ossigeno per aprirsi, per liberarsi e per lasciar spazio agli aromi complessi e di struttura. Il vino si presenta con un importante colore giallo paglierino intenso con evidenti riflessi dorati che confermano la grande struttura e la grande ricchezza che regala il territorio l'Irpinia. Il naso sprigiona piacevolissime note di frutta, polpa gialla matura, frutta tropicale, ananas, frutto della passione e piacevoli note agrumate con delle bellissime e leggere note speziate che ricordano anche un'evoluzione verso il miele.

Il palato è pieno, caldo, ma allo stesso tempo di grande freschezza, con una piacevolissima sapidità, caratteristica tipica dei suoli che si trovano ad Altavilla Irpina, dove per la precisione siamo a circa 500 metri sul livello del mare, per cui iniziano ad avere una bellissima altitudine che dona freschezza e aromaticità al vino. Quindi grande ricchezza, complessità anche al palato. Note agrumate, tropicali che si susseguono ma sempre con questa spiccata capacità e sapidità che ne rende la beva davvero piacevole. Un vino che bene si sposa con piatti a base di pesce grigliato o arrosto, con condimenti ricchi e, alzando leggermente la temperatura per esaltarne ancora la struttura, magari anche con qualche piatto a base di carne o con formaggi di media stagionatura anche leggermente piccanti e saporiti. Un vino molto versatile, di grande potenza e soprattutto ancora molto giovane, capace di invecchiare ancora per diversi anni.

Azienda Agricola Fonzone

Località Scorzegalline - 83052 Paternopoli (Av)

Tel 08271730100

Paolo Porfidio

Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Nel 2020 è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano.