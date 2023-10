 Cavanera Etna Doc di Firriato, un rosso che sa distinguersi

Firriato, fondata da Salvatore Di Gaetano nel 1984, oltre alle sei tenute nel trapanese e a Favignana (Tp) è stato uno dei primi grandi marchi siciliani a sbarcare sull'Etna per occuparsi di viticoltura di alta montagna agli inizi degli anni '90. Nei 90 ettari etnei, sui 380 totali, dedica grande investimento agli spumanti metodo classico Gaudensius di cui oggi sono in affinamento 500mila bottiglie in cinque etichette, diventandone il più grande produttore siciliano. Oltre a sei spumanti di Etna Doc tra cui la riserva Signum Aetnae.

Cavanera Rovo delle Coturnie Etna Doc rosso

L'attenzione per Firriato alla sostenibilità

Oggi, il presidente è affiancato dal genero Federico Lombardo di Monte Iato , responsabile della produzione. Firriato è una di quelle aziende sicule che maggiormente dedica grande attenzione alla sostenibilità ambientale globale, possedendo le più importanti certificazioni ecologiche e carbon free, aderendo al protocollo SOStain, che supera il biologico, imponendo dei protocolli per una filosofia ambientale totale.Rappresenta una delle più note cantine siciliane, basta osservare la moltitudine di appassionati che affolla ogni anno il banco di assaggio nel loro stand al Vinitaly. Una fama meritata per la bontà dei vini e per l’attenzione che dedicano alla sicilianità della produzione.

Descriviamo Cavanera Rovo delle Coturnie Etna Doc rosso 2018, un cru in contrada Marchesa nel versante nord a quote tra i 650 e i 750 m, alberelli di Nerello Mascalese e poco Cappuccio con rese di 55 q/ha, vendemmia ad ottobre inoltrato, vinificazione in rosso classica, 9 mesi in botti e almeno 20 in bottiglia. Nel calice colore rubino tenue; al naso balsamico, speziato, con note alcoliche di frutti rossi sotto spirito e in confettura, intenso, franco, avvolgente; al palato ripete l’olfatto, un corpo deciso, alcolico, un Etna di struttura, intenso, lunghissimo, armonicamente tannico e di giusta mineralità. Si abbina bene con le carni ma ottimo da sorseggiare in salotto.

